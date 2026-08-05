Co z decyzją ws. powrotu osłon na rynku paliw? Domański informuje

RMF24

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd nie podjął decyzji dotyczącej ponownego, czasowego wprowadzenia osłon na rynku paliw. Zaznaczył, że analizowana jest możliwość obniżenia podatku VAT na paliwa w końcowym okresie wakacji.

Domański: nie zapadła decyzja ws. czasowego powrotu do osłon na rynku paliw (Fot. Shutterstock/East News/Paweł Wodzyński)

Domański: nie zapadła decyzja ws. czasowego powrotu do osłon na rynku paliw (Fot. Shutterstock/East News/Paweł Wodzyński)

Jeżeli sytuacja na rynku ropy uległaby ponownemu pogorszeniu, to wtedy oczywiście nadal jest możliwość, aby na pewien okres, chociażby na ostatnie tygodnie wakacji, faktycznie częściowo obniżyć podatek VAT – powiedział Domański w TVN24, podkreślając jednocześnie, że ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie jeszcze nie zapadło.

Odnosząc się do pytania o konkretne warunki, które musiałyby zostać spełnione, aby uruchomić mechanizmy ochronne, minister wyjaśnił, że rząd nie określił jednej, sztywnej granicy decydującej o ich zastosowaniu.

Wcześniej w środę premier Donald Tusk przekazał, że planuje spotkanie z Andrzejem Domańskim, podczas którego mieli omówić możliwość częściowego zastosowania rozwiązań obowiązujących do końca czerwca w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).

Diesel drogi jak nigdy

Jak wynika z danych portalu e-petrol.pl, presja na ceny paliw wzrosła w związku z ponowną eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz problemami z dostępnością gotowych produktów paliwowych, wynikającymi z trudności w przerobie ropy.

Olej napędowy osiągnął najwyższy poziom cenowy w historii — średnio za litr diesla kierowcy płacą obecnie 8,22 zł. Benzyna również zdrożała i z ceną 7,55 zł za litr jest najdroższa od początku roku.

Jednocześnie spadła cena autogazu — średnia krajowa wynosi 2,99 zł za litr, po raz pierwszy od początku marca poniżej granicy 3 zł.