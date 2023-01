Nie ma co ukrywać, że polski system medyczny jest dość zagmatwany i wiele jego zagadnień jest dla pacjentów wciąż niezrozumiałych. Tak właśnie jest, jeśli chodzi o zasady realizacji recept. W 2020 roku polskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło e-recepty, których zadaniem było zastąpienie tradycyjnych recept papierowych. Co warto wiedzieć na temat tej zmiany?

Telemedycyna - innowacyjne rozwiązanie dla pacjentów

Teleporada to bardzo popularna w ostatnich latach forma kontaktu z lekarzem. Szczególnie chętnie korzystają z niej osoby, które mieszkają na terenach z ograniczonym dostępem do opieki medycznej. Dzięki temu mogą uzyskać pomoc lekarza specjalisty zawsze wtedy, kiedy jest to potrzebne, bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę.

Pomimo tego że lista zalet teleporad jest bardzo długa, wciąż wielu pacjentów dość nieufnie podchodzi do tego rozwiązania. Tymczasem warto podkreślić, że większość przypadków medycznych wcale nie wymaga konsultacji z lekarzem twarzą w twarz. Specjalista diagnozę może wystawić na podstawie rozmowy przeprowadzonej z pacjentem za pośrednictwem telefonu lub internetu. Uzyskane informacje pozwalają nie tylko zaplanować proces leczenia, ale także w razie potrzeby wystawić zwolnienie lub lekarskie lub e-receptę.

Dzięki teleporadom osoby na co dzień zapracowane mogą umówić zdalną konsultację bez konieczności zmiany swoich codziennych planów. Portale, które umożliwiają umówienie konsultacji oraz otrzymanie e-recepty, działają także w godzinach, kiedy tradycyjne przychodnie są już nieczynne. To pacjent decyduje o tym, kiedy i w jakich godzinach odbędzie się jego konsultacja. Dzięki temu szybko może uzyskać potrzebne wsparcie medyczne.

Telekonsultacje umożliwiają otrzymanie e-recepty bez konieczności opuszczania mieszkania, co ma szczególne znaczenie w przypadku kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz zbyt chorych na to, by odbyć tradycyjną wizytę w przychodni.

E-recepta - co warto wiedzieć na jej temat?

E-recepta to wprowadzona w 2020 roku alternatywa dla tradycyjnej, papierowej recepty. Obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej dotyczy wszystkich lekarzy. Można jednak wymienić kilka sytuacji, kiedy lekarz wciąż może wystawić receptę papierową. Jest to możliwe w sytuacji:

● braku dostępu do systemów informatycznych,

● recept na leki z importu docelowego,

● recept transgranicznych,

● reset dla osób bez ustalonej tożsamości,

● a także recept wystawionych dla siebie i rodziny.

Pacjenci często zastanawiają się, jakie informacje zawiera recepta elektroniczna. Otóż, znajdują się na niej te wszystkie dane, co w przypadku recepty papierowej - jednak zapisane są one w systemie informatycznym. Pacjent nie otrzymuje do ręki papierowej recepty - zamiast niej uzyskuje dostęp do czterocyfrowego kodu dostępu. Wystarczy, że wraz z nim uda się do apteki i poda swój PESEL, a farmaceuta niezwłocznie wyda mu przepisany lek.

Osoby, które chcą sprawdzić, jakie leki dokładnie zostały przepisane im na recepcie elektronicznej, mogą wejść na swoje Internetowe Konto Pacjenta, gdzie znajdą nie tylko tę informację, ale także zalecenia odnośnie dawkowania i stosowania leków.

Ciekawym zagadnieniem jest także czas ważności e-recepty. Otóż, standardowy dokument jest ważny przez 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza. Lekarz może także wystawić recepty ważne 7,120 bądź 365 dni - zależne jest to od rodzaju leku.

Recepta online - korzyści

Mimo że recepta online jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, wiele osób zadaje pytanie o jej legalność. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój telemedycyny w dzisiejszych czasach, nikogo nie powinno dziwić, że w internecie wciąż pojawiają się nowe strony umożliwiające umówienie konsultacji zdalnej ze specjalistą oraz uzyskanie recepty online. Uwaga - żadna z tych stron nie jest w stanie zagwarantować klientowi, że na pewno otrzyma receptę na oczekiwany lek. To, czy recepta online zostanie wystawiona, zależy wyłącznie od lekarza bazującego na uzyskanych od pacjenta danych.

Jeśli chodzi o korzyści płynące ze stosowania recept elektronicznych, to są one wręcz niezliczone. Przede wszystkim, posiadacze kodu do e-recepty mogą udostępnić go innym osobom, które wykupią potrzebne leki za nich. Bywają przecież sytuacje, kiedy samodzielne udanie się do apteki jest trudne, a nawet niemożliwe - choćby w przypadku chorób sezonowych, które potrafią dawać naprawdę uciążliwe objawy.

Konsultacje zdalne oraz recepty elektroniczne to często ostatnia deska ratunku w kryzysowych, nieprzewidzianych sytuacjach. Kobiety, które potrzebują antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletki dzień po, często decydują się na tę formę pomocy medycznej. Jeśli po wypełnieniu rozbudowanego formularza przez pacjentkę lekarz uzna, że wystawienie recepty na tabletkę dzień po jest zasadne, pacjentka otrzyma receptę nawet w kilka minut po zakończeniu konsultacji.

Z telemedycyny i recept elektronicznych bardzo chętnie korzystają także osoby przewlekle chore, którym zależy na otrzymaniu recepty na zażywane na stałe leki. Dzięki temu nie muszą udawać się do przychodni za każdym razem, kiedy kończy się opakowanie.

Recepta online bez konieczności wychodzenia z domu

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dzięki postępowi technologicznemu pacjenci, którzy chcą uzyskać receptę na dany lek, wcale nie muszą opuszczać domu. W większości przypadków wystarczy wypełnić formularz na specjalnej stronie internetowej, by nawiązać kontakt ze specjalistą. Każdy lekarz z prawem do wykonywania zawodu może w uzasadnionym przypadku wystawić e-receptę bez konieczności osobistego kontaktu z pacjentem. W ten sposób można nie tylko oszczędzić cenny czas, ale także chronić swoje zdrowie, nie narażając się na wielogodzinne oczekiwanie w poczekalni do gabinetu. Nic więc dziwnego, że medyczne konsultacje zdalne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pacjentów.

Na sam koniec trzeba podkreślić, że portale umożliwiające otrzymanie recepty online, nie zajmują się sprzedażą leków. Za ich pośrednictwem pacjent może jedynie umówić konsultację ze specjalistą, a także, jeśli okaże się to konieczne, uzyskać receptę. Tę może zrealizować w dowolnej aptece na terenie całego kraju. Mowa tutaj o aptekach nie tylko stacjonarnych, ale także internetowych.