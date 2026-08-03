Co pyli w sierpniu? Na to trzeba najbardziej uważać podczas wakacji

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Sierpień to miesiąc, w którym wielu alergików musi szczególnie uważać na unoszące się w powietrzu pyłki roślin i zarodniki grzybów. Wysokie temperatury, suchość powietrza i intensywne pylenie chwastów sprawiają, że objawy alergii mogą być wyjątkowo dokuczliwe. Sprawdzamy, które rośliny i grzyby najbardziej pylą w sierpniu w Polsce oraz jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę.

Pylenie traw? Sierpień to spokojniejszy czas dla alergików

Trawy są jedną z najczęstszych przyczyn alergii wziewnych, powodując między innymi katar sienny, łzawienie oczu czy duszący kaszel. Dla osób uczulonych na pyłki traw sierpień przynosi jednak pewną ulgę – ich stężenie w powietrzu zwykle utrzymuje się na niskim poziomie. Sytuacja może się zmienić pod koniec miesiąca, zwłaszcza jeśli pogoda sprzyja pyleniu. Warto więc być czujnym, szczególnie na przełomie sierpnia i września, kiedy to stężenie pyłków może ponownie wzrosnąć.

Alergia w mieście dokucza bardziej? Naukowcy z Krakowa wskazują winowajcę Wiosenne słońce i budząca się do życia przyroda dla wielu osób oznaczają początek uciążliwych alergicznych dolegliwości. Choć powszechnie winimy m.in. pylące drzewa, okazuje się, że czynnikiem zaostrzającym reakcje organizmu może być też…

Co najbardziej pyli w sierpniu?

Chwasty w natarciu: bylica, komosa, pokrzywa i szczaw

W sierpniu dominują pyłki chwastów, które szczególnie dają się we znaki alergikom. Największym zagrożeniem jest bylica – popularny chwast, którego stężenie w ciepłe i suche dni może osiągać poziom średni, a nawet wysoki. Bylica pospolita jest najczęściej spotykana i rośnie głównie na nieużytkach. Oprócz niej pylą także bylica piołun, wykorzystywana w ziołolecznictwie i jako przyprawa, oraz bylica estragon – roślina uprawna używana do produkcji octu, musztardy oraz likierów.

Sierpień to również czas kwitnienia komosy białej, znanej jako lebioda. Choć jej pyłki rzadko powodują silne reakcje alergiczne, warto mieć ją na uwadze. Podobnie jest z pokrzywą zwyczajną i szczawiem – mimo wysokiego stężenia pyłków, reakcje uczuleniowe są rzadkie, a objawy najczęściej pojawiają się u osób z innymi alergiami pyłkowymi.

Nie można zapominać o babce lancetowatej – roślinie leczniczej, która kwitnie od maja do września. Jej pyłki częściej wywołują objawy u osób mieszkających na terenach podmiejskich niż w miastach.

Ambrozja – nowy wróg alergików

Pod koniec sierpnia zaczyna się okres kwitnienia ambrozji, która jeszcze do niedawna była problemem głównie mieszkańców Ameryki Północnej. Dziś jest już obecna w całej Europie, także w Polsce, gdzie rośnie na nieużytkach, przy drogach oraz w uprawach. Pyłki ambrozji są bardzo silnym alergenem – lekkie i unoszące się z wiatrem na duże odległości, mogą docierać do naszego kraju wraz z ciepłymi masami powietrza z południa Europy.

Największe stężenie pyłków ambrozji przypada na początek września, ale już w sierpniu osoby uczulone mogą odczuwać pierwsze objawy. Warto pamiętać, że alergii na pyłki ambrozji często towarzyszą reakcje krzyżowe na niektóre owoce i warzywa, takie jak arbuz, banan, brzoskwinia, seler, papryka, marchew czy rumianek.

Zarodniki grzybów mikroskopowych: Alternaria i Cladosporium

Sierpień to także okres wysokiego stężenia zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Sprzyja im wilgotność oraz wysoka temperatura, dlatego w ciepłe i deszczowe dni objawy alergii mogą być szczególnie nasilone. Zarodniki tych grzybów mogą wywoływać objawy podobne do alergii pyłkowych, a ich wysokie stężenie utrzymuje się również we wrześniu.

Kalendrza pylenia roślin w Polsce (grafika: Adam Ziemienowicz) / PAP

Objawy alergii wziewnej – na co zwrócić uwagę?

Alergie wziewne objawiają się na różne sposoby. Najczęściej występują:

zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu,

katar i uczucie zatkanego nosa,

swędzenie gardła, kaszel, podrażnienie przez spływający katar,

skrócenie oddechu, duszność, świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej (objawy astmy oskrzelowej),

zmęczenie, zaburzenia koncentracji, problemy ze snem,

pokrzywka czy atopowe zapalenie skóry.

Objawy mogą się nasilać w zależności od warunków pogodowych i stężenia pyłków oraz zarodników w powietrzu. Warto pamiętać, że w czasie opadów deszczu powietrze jest wolne od pyłków roślin, dlatego śledzenie prognozy pogody może pomóc w łagodzeniu dolegliwości.

Jak radzić sobie z objawami alergii w sierpniu?

(grafika: Adam Ziemienowicz , Maria Samczuk , Mateusz Krymski) / PAP

Przede wszystkim warto ograniczać przebywanie na świeżym powietrzu w dniach, gdy stężenie pyłków jest wysokie, szczególnie w upalne, suche i wietrzne dni. Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie z kalendarza pylenia oraz monitorowanie komunikatów alergologicznych i prognoz pogody. W przypadku nasilonych objawów należy skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie leczenie.

Sierpień to wyjątkowo trudny czas dla alergików, jednak dzięki odpowiedniej profilaktyce i świadomości można skutecznie ograniczyć objawy i cieszyć się letnim wypoczynkiem.