Co Polacy sądzą o walce rządu z drożyzną na stacjach paliw? Nowy sondaż

RMF24

59 procent Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Tylko 23 procent badanych ocenia działania rządu pozytywnie, a aż 18 procent nie ma w tej sprawie zdania. Wyniki badania pokazują wyraźne różnice w ocenach w zależności od płci, wieku, wykształcenia i preferencji politycznych.

Sondaż: Polacy krytycznie oceniają działania rządu wobec wzrostu cen paliw

Według najnowszego sondażu Opinia24, 59 procent respondentów uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. Wśród nich 27 procent wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 32 procent „zdecydowanie nie”. Zaledwie 23 procent badanych uznało działania rządu za skuteczne - 17 procent odpowiedziało „raczej tak”, a 6 procent „zdecydowanie tak”. 18 procent ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Różnice w ocenach według płci

Wyniki sondażu pokazują, że zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, oceny polityki rządu są zbliżone. Wśród mężczyzn 62 procent negatywnie ocenia działania rządu (24 proc. „raczej nie”, 38 proc. „zdecydowanie nie”), a pozytywnie - 23 procent (5 proc. „zdecydowanie tak”, 18 proc. „raczej tak”). 15 procent mężczyzn nie miało zdania.

Wśród kobiet 56 procent wyraziło negatywną opinię (30 proc. „raczej nie”, 26 proc. „zdecydowanie nie”), a pozytywnie oceniło działania rządu 23 procent (7 proc. „zdecydowanie tak”, 16 proc. „raczej tak”). 22 procent kobiet nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Oceny według wieku

Najbardziej krytyczne opinie wobec działań rządu pojawiają się wśród młodszych respondentów. W grupie wiekowej 18-24 lata aż 66 procent negatywnie ocenia działania rządu, a tylko 20 procent pozytywnie. Podobnie jest w grupie 25-29 lat, gdzie 71 procent wyraża niezadowolenie, a 15 procent pozytywnie ocenia działania władz.

Wśród osób w wieku 30-39 lat 57 procent ocenia działania rządu negatywnie, a 20 procent pozytywnie. W grupie 40-49 lat 64 procent respondentów wyraża niezadowolenie, a 24 procent jest odmiennego zdania. Wśród osób w wieku 50-59 lat 66 procent negatywnie ocenia działania rządu, a 13 procent pozytywnie. Najwyższy odsetek pozytywnych ocen odnotowano wśród osób powyżej 60. roku życia - 29 procent, przy 50 procentach ocen negatywnych.

Wykształcenie a opinie o działaniach rządu

Wyniki sondażu pokazują, że poziom wykształcenia nie wpływa znacząco na ocenę skuteczności działań rządu. Wśród osób z wykształceniem podstawowym 16 procent ocenia działania rządu pozytywnie, 55 procent negatywnie, a 30 procent nie ma zdania. W grupie z wykształceniem zawodowym pozytywną opinię wyraziło 24 procent, negatywną 58 procent, a 17 procent nie miało zdania. Wśród osób z wykształceniem średnim 22 procent oceniło działania rządu pozytywnie, 61 procent negatywnie, a 17 procent nie miało zdania. W grupie z wykształceniem wyższym pozytywnie odpowiedziało 25 procent, negatywnie 59 procent, a 15 procent nie miało zdania.

Preferencje partyjne a ocena polityki rządu

Sondaż ujawnia również wyraźne różnice w ocenach w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości tylko 7 procent pozytywnie ocenia skuteczność działań rządu, podczas gdy 83 procent wyraża opinię negatywną. W elektoracie Koalicji Obywatelskiej pozytywnie ocenia rząd 56 procent, negatywnie 28 procent, a 17 procent nie ma zdania. Wśród wyborców Konfederacji pozytywnie wypowiedziało się 6 procent, a aż 92 procent negatywnie.

W opracowaniu podkreślono, że najczęściej opinię o nieskuteczności rządu wyrażają wyborcy Konfederacji Korony Polskiej - 79 procent.

Badanie zostało przeprowadzone od 3 do 5 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Zastosowano technikę mixed-mode: wywiady telefoniczne CATI oraz wywiady internetowe CAWI.