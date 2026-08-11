Co Polacy robią w wolnym czasie? Zaskakujące wyniki

Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, przeciętny Polak dysponuje 2-3 godzinami wolnego czasu dziennie. Zaledwie 1 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma go wcale, a 19 proc. deklaruje, że cały ich czas to czas wolny. Najwięcej wolnych godzin mają osoby w wieku 18–24 lata – średnio 29 tygodniowo. Wraz z wiekiem liczba ta spada, by ponownie wzrosnąć po 55. roku życia.
Co ciekawe, mężczyźni mają więcej wolnego czasu niż kobiety – odpowiednio 24 i 18 godzin tygodniowo. Najmniej wolnych chwil mają osoby o najniższych dochodach – tylko 14 godzin tygodniowo.
Jak spędzamy wolny czas?
Wyniki badania mogą zaskakiwać. 27 proc. Polaków deklaruje, że w wolnych chwilach czyta. Na kolejnych miejscach znalazły się oglądanie telewizji i uprawianie sportu (po 18 proc.), a także spacery (16 proc.). 14 proc. respondentów przyznaje, że po prostu odpoczywa, siedząc lub leżąc, a 13 proc. wybiera prace w ogrodzie lub na działce.
Zaledwie co dziesiąty Polak (10 proc.) poświęca wolny czas rodzinie lub korzysta z internetu. Wyraźne różnice widać między kobietami a mężczyznami – aż 39 proc. kobiet czyta książki, podczas gdy wśród mężczyzn to tylko 14 proc.
Po książki częściej sięgają też mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i osoby o lewicowych poglądach.
Z kim najchętniej spędzamy wolny czas?
Mężczyźni częściej niż kobiety wybierają towarzystwo partnerki lub żony (54 proc. wobec 32 proc.). Najmłodsi respondenci (18–24 lata) wolą spotkania z przyjaciółmi i znajomymi (44 proc.), a osoby w wieku 35–44 lata najchętniej spędzają czas z dziećmi (28 proc.).
Czy mamy tyle wolnego czasu, ile potrzebujemy?
Połowa Polaków uważa, że ma wystarczającą ilość wolnych chwil. 37 proc. narzeka na ich brak, a 11 proc. przyznaje, że ma ich nawet za dużo. Najbardziej niezadowoleni są ludzie w wieku produkcyjnym – ponad połowa z nich twierdzi, że wolnego czasu jest za mało.
Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych Polaków.
Wyniki pokazują, że choć coraz częściej narzekamy na brak czasu, to wciąż potrafimy znaleźć chwilę na ulubione zajęcia – czy to z książką, na spacerze, czy w gronie najbliższych.