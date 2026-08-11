Co Polacy robią w wolnym czasie? Zaskakujące wyniki

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Jak Polacy spędzają wolny czas? Najnowszy sondaż CBOS rzuca światło na nasze codzienne nawyki i pokazuje, że choć połowa z nas jest zadowolona z ilości wolnych chwil, to aż 37 proc. narzeka na ich niedostatek. Co robimy, gdy już znajdziemy czas dla siebie? Najchętniej sięgamy po książki, uprawiamy sport lub... po prostu odpoczywamy.

Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, przeciętny Polak dysponuje 2-3 godzinami wolnego czasu dziennie. Zaledwie 1 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma go wcale, a 19 proc. deklaruje, że cały ich czas to czas wolny. Najwięcej wolnych godzin mają osoby w wieku 18–24 lata – średnio 29 tygodniowo. Wraz z wiekiem liczba ta spada, by ponownie wzrosnąć po 55. roku życia.

Co ciekawe, mężczyźni mają więcej wolnego czasu niż kobiety – odpowiednio 24 i 18 godzin tygodniowo. Najmniej wolnych chwil mają osoby o najniższych dochodach – tylko 14 godzin tygodniowo.

Jak spędzamy wolny czas?

Wyniki badania mogą zaskakiwać. 27 proc. Polaków deklaruje, że w wolnych chwilach czyta. Na kolejnych miejscach znalazły się oglądanie telewizji i uprawianie sportu (po 18 proc.), a także spacery (16 proc.). 14 proc. respondentów przyznaje, że po prostu odpoczywa, siedząc lub leżąc, a 13 proc. wybiera prace w ogrodzie lub na działce.

Zaledwie co dziesiąty Polak (10 proc.) poświęca wolny czas rodzinie lub korzysta z internetu. Wyraźne różnice widać między kobietami a mężczyznami – aż 39 proc. kobiet czyta książki, podczas gdy wśród mężczyzn to tylko 14 proc.

Po książki częściej sięgają też mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i osoby o lewicowych poglądach.

Z kim najchętniej spędzamy wolny czas?

Mężczyźni częściej niż kobiety wybierają towarzystwo partnerki lub żony (54 proc. wobec 32 proc.). Najmłodsi respondenci (18–24 lata) wolą spotkania z przyjaciółmi i znajomymi (44 proc.), a osoby w wieku 35–44 lata najchętniej spędzają czas z dziećmi (28 proc.).

Czy mamy tyle wolnego czasu, ile potrzebujemy?

Połowa Polaków uważa, że ma wystarczającą ilość wolnych chwil. 37 proc. narzeka na ich brak, a 11 proc. przyznaje, że ma ich nawet za dużo. Najbardziej niezadowoleni są ludzie w wieku produkcyjnym – ponad połowa z nich twierdzi, że wolnego czasu jest za mało.

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych Polaków.

Wyniki pokazują, że choć coraz częściej narzekamy na brak czasu, to wciąż potrafimy znaleźć chwilę na ulubione zajęcia – czy to z książką, na spacerze, czy w gronie najbliższych.