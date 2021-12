Nie jest łatwo, wybrać odpowiedni prezent dla gracza. Wbrew pozorom, zwłaszcza w rozgrywce przez sieć, jakość sprzętu ma znaczenie. Dobra myszka, wygodny fotel czy gamingowa klawiatura sprawiają, że zabawa jest lepsza, podczas gdy słabszy sprzęt potrafi do niej zniechęcić. Dlatego jeśli kupujesz prezent dla dziecka lub każdego innego miłośnika gier, zapoznaj się z naszymi propozycjami. Będziesz miał pewność, że po ich rozpakowaniu w oczach pojawi się błysk zachwytu.

/ Materiały prasowe

Mysz MAD DOG GM700

Dobra myszka jak Mad Dog GM700, to świetny prezent dla gracza. Jej zaletą jest czuły sensor optyczny, o rozdzielczości 8000 dpi, dzięki czemu błyskawicznie reaguje na ruchy i polecenia. Oczywiście nie zabrakło funkcji zmiany czułości w trakcie zabawy. Wysokiej jakości ślizgacze sprawiają, że będzie ona bardzo gładko sunąc po podkładce. Producent zastosował również wytrzymałe przełączniki OMRON, których trwałość jest szacowana nawet na 10 mln kliknięć. Dzięki podświetleniu RGB, mysz będzie bardzo atrakcyjnie prezentować się na biurku gracza. Mad Dog GM700 ma siedem programowalnych przycisków, które z łatwością każdy dopasuje do swoich ulubionych gier.

/ Materiały prasowe

Klawiatura STEELSERIES Apex 3 TKL

Turniejowa klawiatura SteelSeries Apex 3 TKL, to nie tylko dobry prezent dla dziecka, ale i każdego wymagającego gracza. Przyciski o wysokim skoku, w mig reagują na polecenia, a ich trwałość to nawet 20 mln wciśnięć. Oprócz tego, jest odporna na zachlapanie, co poświadcza certyfikat IP32. Dzięki 10-strefowemu podświetleniu RGB, które można konfigurować, każdy gracz dopasuje klawiaturę SteelSeries dokładnie do swojego stylu. Klawisze multimedialne i metalowy wałek, ułatwiają codzienne użytkowanie, sterując głośnością i aplikacjami.





/Materiały prasowe

Słuchawki MAD DOG GH800

Jeśli wybieramy prezent dla gracza, to nie możemy pominąć słuchawek. Są one niezbędne, zwłaszcza dla każdego wielbiciela sieciowych zmagań. Nasza propozycja to Mad Dog GH800. Dzięki funkcji dźwięku przestrzennego 7.1, oferują one bardzo dobrą jakość brzmienia. Możemy z łatwością usłyszeć przeciwników w trakcie gry i zlokalizować źródło hałasu. Nauszniki z miękkimi poduszkami, długi 2,5 m przewód oraz regulowany pałąk, zapewniają komfort zabawy w każdych warunkach. Podświetlenie RGB nadaje słuchawkom dodatkowej atrakcyjności.





/Materiały prasowe

Podkładka RAZER Gigantus V2 Medium

Jaki prezent dla gracza może się jeszcze znaleźć pod choinką? Jeśli chcesz się zdecydować na drobny upominek, to może to być podkładka pod mysz Razer Gigantus V2 Medium. Minimalizuje ona tarcie, dzięki czemu ruch w trakcie gry jest idealnie płynny, a antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność na biurku. Podkładka ma wymiary 275 x 360 mm, więc oferuje całkiem dużą swobodę ruchu, a przy tym nie zajmuje dużo miejsca. Świetnie sprawdzi się np. z laptopami.





/Materiały prasowe

Konsola MICROSOFT XBOX Series X

Z pewnością konsola Xbox Series X, to wymarzony prezent dla gracza. Oferuje ona moc obliczeniową aż 12 teraflopów, co pozwala na uruchomienie wybranych gier w rozdzielczości 4K ze 120 kl./s. Obsługuje najnowsze rozwiązania graficzne, jak np. śledzenie promieni DirectX, a wydajny system chłodzenia zapewnia płynną i cichą pracę sprzętu. W ramach subskrypcji Xbox Games Pass Ultimate, możemy uzyskać dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier. Wbudowany ultraszybki dysk SSD o pojemności 1 TB sprawia, że gry i konsola uruchamiają się błyskawicznie. Przy pomocy aplikacji Xbox Family Settings, możemy łatwo zarządzać grami i treściami, do których mają dostęp dzieci, czy kontrolować spędzony przed urządzeniem czas.





/Materiały prasowe

Fotel gamingowy MAD DOG GCH700

Komfort zabawy jest niezwykle ważny, dlatego jako dobry prezent dla gracza polecamy solidny fotel Mad Dog GCH700. Regulowane oparcie i podłokietnik, pozwalają na dopasowanie fotela idealnie do sylwetki i uzyskania wygodnej oraz zdrowej pozycji. Dodatkowo nie zabrakło również podparcia dla lędźwi i zagłówka. Fotel został pokryty miękką ekoskórą, a czarno-czerwona wersja kolorystyczna, prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Będzie stanowił idealne dopełnienie pokoju gracza.





/Materiały prasowe