Co dalej z TK? Dziś ważne zgromadzenia sędziów Trybunału i Sądu Najwyższego

RMF24

Zapowiada się kolejny gorący dzień dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po południu zbierają się niemal jednocześnie Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego, rozpocznie się o 14:00. Półtorej godziny później, o 15.30, startuje również Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską.

Oba spotkania dotyczą pośrednio kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który zdaniem wielu polityków oraz części prawników może oznaczać zachwianie fundamentami państwa prawa w Polsce.

Sąd Najwyższy nie milczy: Ostra reakcja na wydarzenia w TK

Nadzwyczajne zgromadzenie w Sądzie Najwyższym zostało zwołane z pominięciem standardowego, 7-dniowego terminu – jak podkreślił prezes Kapiński, sytuacja wymagała natychmiastowych działań. W programie obrad jest wyłącznie jeden punkt: omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. To odpowiedź na zamieszanie związane z Trybunałem Konstytucyjnym i – jak sugeruje prezes SN – próbę siłowego przejęcia tej instytucji przez władzę wykonawczą.

Kapiński nie ukrywa powagi sytuacji. W publicznych wypowiedziach podkreślał, że „milczenie wobec działań podważających niezależność organów konstytucyjnych oznacza przyzwolenie na praktyki zagrażające fundamentom porządku ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej”. I nie pozostawia złudzeń – Sąd Najwyższy musi zająć jednoznaczne stanowisko, a apolityczność sądów i niezależność władzy sądowniczej to fundamenty, których naruszenie grozi konstytucyjnym chaosem.

Kto jest prezesem TK? „Z punktu widzenia obowiązującego prawa jest to pan Bogdan Święczkowski” Trwa zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. W piątek dotychczasowy prezes Bogdan Święczkowski został odsunięty przez sędzię Anna Korwin-Piotrowską od kierowania TK. Sędzia z najdłuższym stażem powołała się na art.130 Prawa o ustroju sądów…

Trybunał Konstytucyjny w ogniu sporu

Niemal równolegle ze zgromadzeniem w Sądzie Najwyższym, swoje posiedzenie rozpocznie również Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zarządzenie o jego zwołaniu wydała Anna Korwin-Piotrowska – najstarsza stażem sędzia, de facto czasowa kierująca Trybunałem po tym, jak odsunęła od czynności prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Głównym oficjalnym tematem posiedzenia ma być przyjęcie planu budżetowego na 2027 rok. Podnoszona jest tu m.in. sprawa kworum w Zgromadzeniu Ogólnego Sędziów TK. Zgodnie z konstytucją w skład TK wchodzi 15 sędziów. Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK „Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału” - przy ogólnej liczbie 15 sędziów TK jest to 10 osób.

Według m.in. prezesa Święczkowskiego i strony prezydenckiej w TK jest obecnie 10 sędziów, w tym troje wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pozostałych pięciu osób wybranych przez Sejm w tej kadencji, a w związku z tym Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

Z kolei według m.in. strony rządowej, po wybraniu w tej kadencji przez Sejm ośmiu osób na sędziów TK, skład Trybunału został uzupełniony do 15 osób, z tym że dwóch sędziów: Święczkowski i Sochański jest zawieszonych w czynnościach. A ponadto podnoszone jest, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, gdyż objął funkcję w miejsce osoby „wadliwie” wybranej do TK - publicystycznie określanej mianem „sędziego-dublera”.

Protesty, konsultacje, śledztwa – dramatyczne kulisy kryzysu

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem gorących wydarzeń. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do stolicy, gdzie spotkał się z prezesem SN, a następnie pojawił się pod siedzibą Trybunału, gdzie zebrał się tłum protestujących.

Premier Donald Tusk w specjalnym orędziu podkreślił, że nowe składy sędziów TK zostały wybrane legalnie, ale uniemożliwia się im wykonywanie funkcji. Przypomniał, że zgodnie z orzeczeniem ETPC, działania władz zmierzające do blokowania nowych sędziów są niezgodne z europejskimi standardami.

Z kolei Kancelaria Prezydenta oceniła sytuację jednoznacznie jako „brutalne łamanie prawa”.