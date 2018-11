"Sytuacja jest alarmowa, wszelkimi możliwymi sposobami dobijamy się do ministerstwa, ale bezskutecznie" - mówi jeden z liderów NSZZ Policjantów Sławomir Koniuszy. Chodzi o zbiorowe przechodzenie na zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy. Od kilku dni policjanci biorą L4 tłumacząc to stanem zdrowia.

Co dalej z policyjnym protestem? "Sytuacja jest alarmowa"- mówią związkowcy / Piotr Bułakowski / RMF FM

Sławomir Koniuszy pytany jaka jest skala zwolnień branych przez policjantów odpowiada: związek nie prowadzi statystyk, zbiera jedynie wyrywkowe dane. Wynika z nich, że sytuacja może przekształcić się w poważny kryzys. Zwolnienia obciążają zdrowych policjantów, którzy pracują resztką sił, więc oni tez mogą pójść na L4 - twierdzi jeden z liderów NSZZ Policjantów.



Według Sławomira Koniuszego, brak kontaktu ze strony szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego jest czymś niepoważnym.



Przewodniczący zarządu głównego skierował kilka dni temu pismo do ministra, prosząc go o pilne spotkanie. Próbował telefonować do niego. Pisać sms-y. Nie ma żadnej reakcji - twierdzi.



Jedyny odzew - to ponowne opublikowane w mediach społecznościowych, a także na stronach rządowych i policyjnych komend - propozycji porozumienia, którą kilka tygodni temu związkowcy odrzucili.

(ug)