Co dalej z Marszem Niepodległości? MSWiA komentuje po tragedii w Krakowie

Brak informacji o zmianach w obchodach Święta Niepodległości
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, poinformowała w niedzielę, że na ten moment nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnego odwołania uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości. W rozmowie z TVP Info podkreśliła, że nie może potwierdzić, co dalej z Marszem Niepodległości oraz innymi wydarzeniami zaplanowanymi na 11 listopada w stolicy.
Wzmożone środki bezpieczeństwa w Warszawie
Karolina Gałecka przypomniała, że prezydent Warszawy już podjął działania zgodnie z zaleceniami policji. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, w stolicy zostanie zwiększona liczba funkcjonariuszy policji, a na Trakcie Królewskim zamontowane zostaną specjalne zapory. Celem tych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom obchodów.
Tragiczne wydarzenia w Krakowie
Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę na rynku w Krakowie. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym 24-letni sprawca. W trakcie śledztwa w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny.
Policjanci wśród poszkodowanych
Wśród poszkodowanych znajdują się także funkcjonariusze policji, którzy interweniowali podczas zatrzymania napastnika. Jeden z policjantów odniósł trzy rany postrzałowe i jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Drugi funkcjonariusz również został ranny podczas akcji zatrzymania sprawcy.
Obecnie nie ma decyzji dotyczących zmian w planowanych obchodach Święta Niepodległości, jednak służby zapewniają o wzmożonych środkach bezpieczeństwa w Warszawie.