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Co dalej z Marszem Niepodległości? MSWiA komentuje po tragedii w Krakowie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 listopada (09:07)

Po tragicznym ataku na rynku w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, wciąż nie ma decyzji dotyczącej ewentualnego odwołania uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości. Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że na ten moment nie ma informacji o zmianach w planowanych wydarzeniach, a w Warszawie wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.

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Co dalej z Marszem Niepodległości? MSWiA komentuje po tragedii w Krakowie
Tragiczne wydarzenia w Krakowie a obchody 11 listopada – najnowsze informacje /Shutterstock
  • MSWiA nie potwierdza informacji o odwołaniu uroczystości 11 listopada po ataku w Krakowie.
  • W Warszawie zostaną wprowadzone wzmożone środki bezpieczeństwa, w tym większa liczba policjantów i zapory na Trakcie Królewskim.
  • W wyniku ataku w Krakowie zginęło sześć osób, a wśród rannych są także policjanci interweniujący podczas zatrzymania sprawcy.
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Brak informacji o zmianach w obchodach Święta Niepodległości

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, poinformowała w niedzielę, że na ten moment nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnego odwołania uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości. W rozmowie z TVP Info podkreśliła, że nie może potwierdzić, co dalej z Marszem Niepodległości oraz innymi wydarzeniami zaplanowanymi na 11 listopada w stolicy.

Wzmożone środki bezpieczeństwa w Warszawie

Karolina Gałecka przypomniała, że prezydent Warszawy już podjął działania zgodnie z zaleceniami policji. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, w stolicy zostanie zwiększona liczba funkcjonariuszy policji, a na Trakcie Królewskim zamontowane zostaną specjalne zapory. Celem tych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom obchodów.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę na rynku w Krakowie. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym 24-letni sprawca. W trakcie śledztwa w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny.

Policjanci wśród poszkodowanych

Wśród poszkodowanych znajdują się także funkcjonariusze policji, którzy interweniowali podczas zatrzymania napastnika. Jeden z policjantów odniósł trzy rany postrzałowe i jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Drugi funkcjonariusz również został ranny podczas akcji zatrzymania sprawcy.

Obecnie nie ma decyzji dotyczących zmian w planowanych obchodach Święta Niepodległości, jednak służby zapewniają o wzmożonych środkach bezpieczeństwa w Warszawie. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Marsz Niepodległości

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