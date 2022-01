​Wyjątkowo trudny zabieg jednoczesnego usunięcia jaskry i zaćmy. Obuocznie i w technologii 3D - wykonali lubelscy okuliści. Pacjentce groziła nagła utrata widzenia przez wzrost ciśnienia w oku i, oczywiście w dużym uproszczeniu, mogło je rozsadzić uszkadzając nerw wzrokowy. Wcześniejsze zabiegi laserowe jaskry nie przyniosły rezultatu.

Sytuacja u pacjentki była już bardzo poważna - mówi Prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego nr 1, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Objawy jaskry się nasilały, było bardzo wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i wyjątkowo gruba soczewka oka. Do tego współistniejąca zaćma.

Problemem również - jak tłumaczy prof. Rejdak - był tzw. zamykający się kąt przesączania - bardzo niebezpieczna postać jaskry- co powodowało, że płyn wewnątrz oka nie miał odpływu. Okuliści laserem wykonali wcześniej przetokę w tęczówce, jednak nie przyniosło to zadowalającego efektu. Stan był nie do opanowania, dlatego trzeba było szybko przeprowadzić zabieg.

Operuje prof. Robert Rejdak Klinika Okulistyki w Lublinie /

Sam zabieg, ze względu na uwarunkowania, był kilkakrotnie trudniejszy technicznie od standardowego zabiegu zaćmy. Rzadkością jest również równoczesne wykonywanie zabiegu na obydwu oczach.

Zazwyczaj takie operacje przeprowadzane są w odstępie miesięcznym. Tutaj jednak, ryzyko wystąpienia ataku jaskry i utraty widzenia, było tak duże, że nie można było ryzykować - mówi prof. Rejdak - Mogło bowiem dojść do sytuacji, gdy w oczekiwaniu na operację drugiego oka doszłoby do nagłego ataku jaskry i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Dzisiaj mamy istotne obniżenie ciśnienia, jest ono w normie, wszystko jest prawidłowo- mówi prof. Robert Rejdak.