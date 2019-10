Ciężarówka z dziewięcioma tygrysami, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie), dotarła po północy do poznańskiego zoo. Zwierzęta mają tam spędzić kilka dni, potem trafią do azylu w Hiszpanii.

Jeden z tygrysów znalezionych w ciężarówce na przejściu granicznym z Białorusią w Krotoszynie / Wojtek Jargiło / PAP

Nie znamy jeszcze stanu tygrysów, które są zamknięte w drewnianych skrzyniach na końcu ciężarówki. Nie możemy w tej chwili potwierdzić, czy wszystkie zwierzęta żyją. Dowiemy się tego, kiedy wypakujemy je wszystkie. Ile godzin to potrwa, nie wiemy - mówiła rzeczniczka poznańskiego ogrodu zoologicznego Małgorzata Chodyła.

Dwa tygrysy trafią do Chłuchowa

Dwa tygrysy dowiezione do Poznania od razu załadowano do osobnej ciężarówki. Mają zostać przewiezione do zoo w Człuchowie w Pomorskiem. To jest akcja spontaniczna. Nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tylu dużych zwierząt, więc dwa zawozimy do Człuchowa, gdzie będą miały dobrą opiekę i warunki - powiedziała lekarz weterynarii z poznańskiego ogrodu zoologicznego Monika Olejniczak.

Polskie służby przepuściły ciężarówkę, Białorusini ją cofnęli

Transport 10 tygrysów dotarł na przejście graniczne w Koroszczynie w sobotę 26 października. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, zwierzęta zostały wysłane z Włoch 22 października z zamiarem przewiezienia ich do Federacji Rosyjskiej (Dagestan). Tak wynika z informacji umieszczonej w dokumencie INTRA, wygenerowanym przez jednostkę weterynaryjną we Włoszech.

Ciężarówka ze zwierzętami została przepuszczona przez polskie służby graniczne. Przewożący tygrysy mężczyźni przedstawili dokumenty wymagane w Unii Europejskiej przy transporcie zwierząt objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej. Białoruskie służby graniczne odmówiły jednak wjazdu transportu na terytorium Białorusi, ponieważ przewoźnik nie miał wymaganych w tym kraju urzędowych certyfikatów weterynaryjnych wystawionych przez włoskie służby weterynaryjne. Dodatkowo kierowcy nie mieli aktualnych wiz.

Transport został cofnięty w związku z tym do Polski, ciężarówka ze zwierzętami została zaś umieszczona na terminalu w Koroszczynie. Jeden z tygrysów zdechł.

Ciężarówka z tygrysami Gorąca Linia RMF FM /

Zwierzęta spędzą w Poznaniu kilka dni, potem trafią do azylu w Hiszpanii

W środę dyrektor poznańskiego ogrodu zoologicznego Ewa Zgrabczyńska poinformowała na konferencji prasowej, że władze miasta zgodziły się na przyjęcie dziewięciu tygrysów w zoo w Poznaniu. Zwierzęta mają spędzić w stolicy Wielkopolski kilka dni, potem trafią do azylu w Hiszpanii dzięki pomocy holenderskiego stowarzyszenia Adwokaci Zwierząt.

"Koty są w tragicznej kondycji". Poznańskie zoo zaopiekuje się tygrysami zatrzymanymi na granicy TVN24/x-news

Decyzję dotyczącą czasowego odebrania tygrysów opiekunom wydał - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt - wójt gminy Terespol. Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem policji - poinformował zastępca wójta gminy Terespol Bogdan Daniluk.

Główny Inspektorat Weterynarii w komunikacie poinformował, że kwestie możliwości przejęcia tych zwierząt od właściciela reguluje art. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie są wymienione w ustawie jako posiadające uprawnienia do odebrania zwierząt - zaznaczono w komunikacie.

Sprawą zajęła się prokuratura

Sprawę transportu tygrysów bada Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Prowadzone są obecnie czynności w niezbędnym zakresie mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności, w tym także tego, czy mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się nad zwierzętami - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że o fakcie przewożenia zwierząt bez wymaganej dokumentacji weterynaryjnej zostały powiadomione włoskie służby weterynaryjne oraz Ambasada Włoch w Warszawie.