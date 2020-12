Policjanci z Wrocławia publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z pobiciem 20-latka. Maciej Aleksiuk pod koniec września bawił się w jednym z klubów w centrum miasta. Jego ciało wyłowiono z Odry.

Wrocławscy policjanci poszukują jednego ze sprawców pobicia / KMP Wrocław /

Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Widać na nim mężczyznę, który - zdaniem śledczych - może mieć związek z pobiciem 20- latka. Osoby, które mają informacje gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z policją. Tel. 602-776-858. Mogą się też zgłosić do Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto.

/ KMP Wrocław /

W zeszłym miesiącu prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom. Pierwszy z nich to Przemysław Sz., ochroniarz wrocławskiego klubu. Usłyszał on zarzut pobicia Macieja Aleksiuka i przyznał się do winy. Drugim z podejrzanych jest menadżer klubu Łukasz R. Zdaniem śledczych miał on utrudniać postępowanie, do czego się nie przyznaje.



W nocy z 25 na 26 września Maciej Aleksiuk bawił się ze swoimi znajomymi w jednym z klubów we Wrocławiu. Wtedy zaginął. Ostatni raz widziany było około godziny 2 w nocy.

Na nagraniach z monitoringu widać, że nie był w najlepszym stanie. Poszukiwania trwały tydzień. Ciało studenta wyłowiono 3 października z Odry w okolicach wrocławskiego Kozanowa.