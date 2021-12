Za nami już Zamość, Chełm, Białystok i Łomża. Czas na Płock i Toruń! To właśnie do tych dwóch miast przyjedzie dziś nasz żółto-niebieski konwój. Nie pojawimy się z pustymi rękami. Dla naszych Słuchaczy przygotowaliśmy świąteczną kawę, pierniczki i – co najważniejsze – piękne choinki.

