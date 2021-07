IMGW-PIB monitoruje sytuację po wybuchu w fabryce chemicznej w Leverkusen w Niemczech. Ogromna chmura dymu niebezpiecznego dla środowiska zbliża się nad Polskę. W godzinach porannych miała dotrzeć w okolice Szczecina" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii.

W wybuchu zginęły dwie osoby / Sascha Steinbach / PAP/EPA

Do wybuchu doszło we wtorek rano na terenie Chempark w Leverkusen. Służby niemieckie zaklasyfikowały eksplozję, jako ekstremalne zagrożenie. Mieszkańcy otrzymali informację, aby pozostać w domach, zamknąć okna i wyłączyć urządzenia wentylacyjne.



Po godzinie 13-tej we wtorek służbom ratunkowym udało się ugasić pożar. Straż pożarna informowała wtedy, że pierwsze badania nie wskazują na skażenia powietrza zagrażające życiu i zdrowiu.



W Leverkusen zapaliły się zbiorniki z paliwem.



IMGW poinformowało wczoraj, że rozproszona smuga zanieczyszczeń może dotrzeć do Polski, w rejon Niziny Szczecińskiej, w środę rano.



W komunikacie zaznaczono, że "koncentracja zanieczyszczeń powinna ulec znacznemu zmniejszeniu, w tym częściowo również wypłukaniu przez opady deszczu".



IMGW-PIB zapewniło, że monitoruje sytuację, a kolejny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany niebawem.



Dwie osoby nie żyją

We wczorajszym wybuchu zginęły dwie osoby. Kilka było poszukiwanych.



Jak informowali świadkowie, wybuch słychać było w promieniu 10 kilometrów. Nie wiadomo, co było jego przyczyną. Wczoraj zamknięto kilka okolicznych autostrad. Na miejsce skierowano jednostki policji, straży pożarnej, w tym śmigłowce, oraz karetki pogotowia. Policja apelowała o omijanie okolic Leverkusen.



Na terenie parku przemysłowego o nazwie Chempark działa ponad 30 firm, w tym jeden z największych niemieckich koncernów chemicznych - Bayer. Chempark położony jest bardzo blisko Renu.