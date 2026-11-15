„Chciałbym, żeby pan prezydent zaczął w końcu chodzić do roboty”. Kiedy oczekiwane nominacje?

RMF24

Od prawie czterech tygodni Andrzej Domański czeka na powołanie na stanowisko wicepremiera. Na uroczystość w Pałacu Prezydenckim czeka także Agnieszka Bartol, która ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w Ministerstwie Funduszy. Reporter RMF FM Michał Krasoń rozmawiał z politykami i zapytał ich, dlaczego nominacje wciąż nie zostały wręczone.

Kancelaria Prezydenta informuje, że do uroczystości dojdzie. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce w kalendarzu – usłyszał nasz dziennikarz.

Jeżeli Donald Tusk ma taki pomysł, aby tego, który doprowadził do zrujnowania finansów publicznych, nagrodzić, to to jest odpowiedzialność pana premiera i pan prezydent nie będzie się temu przeciwstawiał – powiedział doradca prezydenta Błażej Poboży.

Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej wskazał z kolei, że tak długi czas oczekiwania na powołania to wina wyłącznie przeciągania sprawy przez prezydenta.

Ja chciałbym, żeby pan prezydent zaczął w końcu chodzić do roboty. Żeby przestał filozofować, analizować, tylko niech przyjdzie do pracy, otworzy swój gabinet i nominuje tych, których ma nominować i podpisuje to, co ma do podpisania – stwierdził polityk.

Terminu nominacji wciąż nie ma. Wiadomo, że wszystkie zmiany odbędą się podczas jednej uroczystości. Nominacje odbiorą Andrzej Domański i Agnieszka Bartol, a odwołana będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Krytyka Domańskiego przez PiS

Pod koniec października Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie PiS zarzucili Domańskiemu, że doprowadził finanse publiczne prawie do katastrofy. Ich zastrzeżenia budzi m.in. poziom deficytów budżetowych, zapisanych w kolejnych budżetach, łącznie z projektem budżetu na 2027 r.

Zdaniem polityków PiS-u Domański nie był w stanie realizować zaplanowanych przez siebie dochodów budżetu w każdym roku, odkąd objął funkcję szefa MF.

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński bronił swojego kolegi, wskazując, że to „minister finansów, który wprowadził Polskę do G20”.

Agnieszka Bartol za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz

Agnieszka Bartol, która ma zostać nowym Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej jest obecnie stałą przedstawicielką RP przy Unii Europejskiej. W przeszłości pracowała w Radzie UE, była też zaangażowana w prace nad Traktatem Lizbońskim. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt i kolosalna odpowiedzialność, której mam pełną świadomość. Całe właściwie życie zajmowałam się Unią Europejską. Jest to jakaś kulminacja marzeń – powiedziała dziennikarzom w Brukseli na wieść o swojej nominacji.

Politolog ze Szkoły Głównej Handlowej prof. Andrzej Zoll mówił na antenie Radia RMF24, że Bartol jest ekspertką w swoich fachu. Wartością jest to, że to stanowisko nie jest obsadzone przez polityka, który nie ma zielonego pojęcia o tej dziedzinie – stwierdził.