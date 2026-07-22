Chcesz studiować medycynę płatnie? Na takie kwoty trzeba być gotowym

RMF24

Studia lekarskie niezmiennie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów. W tym roku zwiększono limity przyjęć na medycynę i kierunek lekarsko-dentystyczny. Jednocześnie osoby, które nie dostaną się na studia bezpłatne i wybiorą naukę w trybie płatnym, muszą przygotować się na wysokie koszty.

O przyjęcie na studia medyczne w roku akademickim 2026/2027 ubiega się liczniejsza grupa kandydatów. O indeksy walczy 1,5 rocznika, co jest efektem reformy sprzed 12 lat, kiedy część rocznika sześciolatków poszła do pierwszej klasy – przypomina dziennik.pl.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia zwiększyły w tym roku limity przyjęć. Na kierunku lekarskim przygotowano 10 705 miejsc (201 więcej niż rok temu), a na lekarsko-dentystycznym 1505 (64 więcej niż rok temu).

Kształcenie przyszłych lekarzy prowadzić będzie 39 uczelni.

Rosnąca liczba kandydatów może sprawić, że większym zainteresowaniem będą cieszyć się studia odpłatne. Medycyna i stomatologia pozostają najdroższymi kierunkami w Polsce, a uczelnie podniosły czesne na rok akademicki 2026/2027.

Jak wynika z wyliczeń cytowanego medium, na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rok studiów na kierunku lekarskim kosztuje 53 tys. zł, a na stomatologii 58,9 tys. zł. W Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego roczna opłata za medycynę wynosi 68 tys. zł, a za stomatologię 70 tys. zł. Łączny koszt ukończenia studiów to odpowiednio 408 tys. i 450 tys. zł. Z kolei na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym cały tok studiów lekarskich kosztuje 417 tys. zł, a stomatologii 418 tys. zł. Roczne czesne wynosi tam 68,5 tys. zł na medycynie i 83,6 tys. zł na stomatologii.

Koszt sześciu lat studiów medycznych na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to 252 tys. zł.

Do opłat za naukę należy doliczyć koszty utrzymania, zakwaterowania i materiałów dydaktycznych, zwłaszcza w przypadku studentów spoza miasta, co oznacza, że całkowity wydatek związany z ukończeniem studiów może być znacznie wyższy.

Studenci płatnych kierunków medycznych mogą skorzystać z kredytu na studia. W 2026 roku maksymalna kwota finansowania wynosi 22 tys. zł na semestr. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość umorzenia kredytu pod warunkiem przepracowania 10 lat w Polsce.

Jeśli nie medycyna, to może prawo?

Co roku dużą popularnością cieszy się także prawo. Dwie najlepiej ocenione polskie uczelnie kształcące w tym kierunku – Uniwersytet Jagielloński i Warszawski, pobierają różne opłaty.

Na UJ rok studiów kosztuje 8 400 zł, co daje 42 tys. za pięć lat. Na UW jest sporo drożej, bowiem za rok studiowania musimy zapłacić co najmniej 12,8 tys. zł.