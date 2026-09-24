Chcesz sprawdzić, czy wojsko jest dla Ciebie? Rusza turnus DZSW

RMF24

Już 28 września 2026 roku rusza VIII turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić się w wojsku, zdobyć nowe umiejętności i rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Jeśli masz ukończone 18 lat i spełniasz wymagania formalne, możesz dołączyć do grona ochotników i przeżyć 27 dni intensywnego szkolenia.

Szkolenie podstawowe w ramach DZSW trwa do 28 dni. W tym czasie uczestnicy poznają tajniki wojskowego życia – od taktyki i strzelectwa, przez działania w terenie, aż po podstawowe umiejętności żołnierskie. Całość kończy się uroczystą przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej.

Po ukończeniu szkolenia możesz wybrać kolejne kroki: zawodowa służba wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej lub aktywna rezerwa – decyzja należy do Ciebie.

Co zyskujesz, wstępując do DZSW?

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to nie tylko szkolenie. Każdy ochotnik otrzymuje:

- Wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych – około 6000 zł już od pierwszego dnia służby,

- Zakwaterowanie i wyżywienie,

- Umundurowanie i pełne wyposażenie,

- Opiekę medyczną,

- Możliwość zdobycia doświadczenia i kwalifikacji wojskowych,

- Pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej po spełnieniu warunków.

Co ważne, służbę można przerwać w dowolnym momencie – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Jak się zgłosić?

Nie musisz czekać na kolejny rok – rekrutacja do VIII turnusu DZSW trwa. Wniosek możesz złożyć online przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego lub osobiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Kandydaci przechodzą badania lekarskie i psychologiczne.