RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Chcesz sprawdzić, czy wojsko jest dla Ciebie? Rusza turnus DZSW

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (12:04)

Już 28 września 2026 roku rusza VIII turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić się w wojsku, zdobyć nowe umiejętności i rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Jeśli masz ukończone 18 lat i spełniasz wymagania formalne, możesz dołączyć do grona ochotników i przeżyć 27 dni intensywnego szkolenia.

Chcesz sprawdzić, czy wojsko jest dla Ciebie? Rusza turnus DZSW
Szkolenie podstawowe w ramach DZSW trwa do 28 dni. Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Szkolenie podstawowe w ramach DZSW trwa do 28 dni. W tym czasie uczestnicy poznają tajniki wojskowego życia – od taktyki i strzelectwa, przez działania w terenie, aż po podstawowe umiejętności żołnierskie. Całość kończy się uroczystą przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej.

Po ukończeniu szkolenia możesz wybrać kolejne kroki: zawodowa służba wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej lub aktywna rezerwa – decyzja należy do Ciebie.

Co zyskujesz, wstępując do DZSW?

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to nie tylko szkolenie. Każdy ochotnik otrzymuje:

- Wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych – około 6000 zł już od pierwszego dnia służby,
- Zakwaterowanie i wyżywienie,
- Umundurowanie i pełne wyposażenie,
- Opiekę medyczną,
- Możliwość zdobycia doświadczenia i kwalifikacji wojskowych,
- Pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej po spełnieniu warunków.

Co ważne, służbę można przerwać w dowolnym momencie – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Jak się zgłosić? 

Nie musisz czekać na kolejny rok – rekrutacja do VIII turnusu DZSW trwa. Wniosek możesz złożyć online przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego lub osobiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji. 

Kandydaci przechodzą badania lekarskie i psychologiczne.


Źródło: RMF24
Tagi: wojsko turnus żołnierz
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: