Chcesz sprawdzić, czy wojsko jest dla Ciebie? Rusza turnus DZSW

Szkolenie podstawowe w ramach DZSW trwa do 28 dni. W tym czasie uczestnicy poznają tajniki wojskowego życia – od taktyki i strzelectwa, przez działania w terenie, aż po podstawowe umiejętności żołnierskie. Całość kończy się uroczystą przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej.
Po ukończeniu szkolenia możesz wybrać kolejne kroki: zawodowa służba wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej lub aktywna rezerwa – decyzja należy do Ciebie.
Co zyskujesz, wstępując do DZSW?
Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to nie tylko szkolenie. Każdy ochotnik otrzymuje:
- Wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych – około 6000 zł już od pierwszego dnia służby,
- Zakwaterowanie i wyżywienie,
- Umundurowanie i pełne wyposażenie,
- Opiekę medyczną,
- Możliwość zdobycia doświadczenia i kwalifikacji wojskowych,
- Pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej po spełnieniu warunków.
Co ważne, służbę można przerwać w dowolnym momencie – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.
Jak się zgłosić?
Nie musisz czekać na kolejny rok – rekrutacja do VIII turnusu DZSW trwa. Wniosek możesz złożyć online przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego lub osobiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
Kandydaci przechodzą badania lekarskie i psychologiczne.