CERT Polska ostrzega przed oszustwami internetowymi. „Nowy motyw”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

CERT Polska ostrzega przed kolejną falą fałszywych wiadomości e-mail, które mają na celu wyłudzenie danych logowania do bankowości elektronicznej. Tym razem oszuści wykorzystują nowy motyw.

Zespół CERT Polska, działający w strukturach NASK, alarmuje: cyberprzestępcy nieustannie modyfikują swoje metody, by wyłudzić dane od klientów banków. Najnowsza fala ataków skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Oszuści rozsyłają e-maile, w których powołują się na obowiązki regulacyjne i konieczność pilnej aktualizacji dokumentacji firmowej. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony łudząco przypominającej serwis bankowości internetowej.

Pilny komunikat. Fala fałszywych SMS-ów i listów o mandatach Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami, którzy na losowe numery telefonów wysyłają SMS-y z linkiem do wykonania płatności, dotyczące rzekomych wykroczeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD. GITD podkreśla, że…

Cel: wyłudzenie danych logowania

Mechanizm działania przestępców jest prosty, ale skuteczny. Kliknięcie w przesłany link i wpisanie danych logowania na fałszywej stronie umożliwia oszustom przejęcie kontroli nad kontem bankowym ofiary.

To kolejna odsłona znanej już kampanii phishingowej – wcześniej cyberprzestępcy wykorzystywali tematy związane z rachunkami walutowymi, nowymi zasadami autoryzacji przelewów czy aktualizacją danych osobistych klientów.

Jak się chronić przed cyberoszustami?

CERT Polska przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Zawsze korzystaj z bankowości elektronicznej, samodzielnie wpisując adres strony banku lub używając oficjalnej aplikacji mobilnej,

Zachowaj szczególną ostrożność wobec wiadomości, które wywołują presję czasu lub grożą zablokowaniem konta,

Nigdy nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj swoich danych logowania na stronach, do których prowadzą.

Zgłoś podejrzaną wiadomość

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość, zgłoś ją do CERT Polska za pośrednictwem formularza na stronie incydent.cert.pl.

Możesz też skorzystać z usługi „Bezpiecznie w sieci” w aplikacji mObywatel.