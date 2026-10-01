Ceny paliw w dół. Minister zapowiada obniżki, padł konkretny termin

RMF24

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Jak poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 1,2-1,3 zł na litrze. Dodał, że ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji i jeszcze w czwartek zostanie ogłoszona.

To już pewne – ceny paliw na polskich stacjach będą niższe. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w Milwaukee, na marginesie szczytu G20, ogłosił, że rząd jest gotowy do wprowadzenia obniżek. Ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 1,2-1,3 zł na litrze – poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Dodał, że ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji i jeszcze w czwartek zostanie ogłoszona. „Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Szacunkowo o około 1,2-1,3 zł na litrze” – napisał Domański na platformie X.

Według ministra, obniżka może wynieść nawet około 1 zł na litrze. Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca tego roku – dodał.

Opóźnienia przez prezydenta?

Minister Domański nie krył rozczarowania postawą prezydenta, który – jak podkreślił – zwlekał z podpisaniem ustawy umożliwiającej obniżki podatków na paliwa. Prezydent zupełnie niepotrzebnie zwlekał wiele, wiele tygodni z podpisaniem ustawy, bo przypomnę, że tę ustawę mógł podpisać znacznie, znacznie wcześniej i wtedy ceny na stacjach benzynowych byłyby już od wielu tygodni niższe – powiedział Domański.

Nawrocki: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych Prezydent Karol Nawrocki powiedzieł w orędziu, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Teraz, jak zapewnia minister, rząd nie zamierza tracić ani chwili – po publikacji ustawy natychmiast zostanie podpisane odpowiednie rozporządzenie.

Obniżka podatków na paliwa

Jakie zmiany czekają kierowców? Minister zapowiedział, że zarówno VAT, jak i akcyza na paliwa zostaną obniżone. To jest jeszcze kwestia bardzo dokładnych wyliczeń, musimy być odpowiedzialni za słowa, ale zarówno VAT, jak i akcyza ulegną obniżeniu – tłumaczył Domański.

Jednocześnie szef resortu finansów i gospodarki zaznaczył, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest nadal bardzo napięta, zwłaszcza w związku z wydarzeniami w cieśninie Ormuz. Dlatego rząd chce, by program niższych cen paliw obowiązywał co najmniej do końca roku.

Będziemy oczywiście analizować sytuację na rynkach, sytuację na rynku ropy, na rynku paliw. I pod koniec roku będziemy podejmować decyzję odnośnie do potencjalnego wydłużenia tego okresu obowiązywania niższego VAT-u i niższej akcyzy - zapowiedział Domański.