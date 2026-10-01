Ceny paliw w dół. Minister zapowiada obniżki, padł konkretny termin

To już pewne – ceny paliw na polskich stacjach będą niższe. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w Milwaukee, na marginesie szczytu G20, ogłosił, że rząd jest gotowy do wprowadzenia obniżek. Ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 1,2-1,3 zł na litrze – poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Dodał, że ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji i jeszcze w czwartek zostanie ogłoszona. „Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Szacunkowo o około 1,2-1,3 zł na litrze” – napisał Domański na platformie X.
Według ministra, obniżka może wynieść nawet około 1 zł na litrze. Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca tego roku – dodał.
Opóźnienia przez prezydenta?
Minister Domański nie krył rozczarowania postawą prezydenta, który – jak podkreślił – zwlekał z podpisaniem ustawy umożliwiającej obniżki podatków na paliwa. Prezydent zupełnie niepotrzebnie zwlekał wiele, wiele tygodni z podpisaniem ustawy, bo przypomnę, że tę ustawę mógł podpisać znacznie, znacznie wcześniej i wtedy ceny na stacjach benzynowych byłyby już od wielu tygodni niższe – powiedział Domański.
Teraz, jak zapewnia minister, rząd nie zamierza tracić ani chwili – po publikacji ustawy natychmiast zostanie podpisane odpowiednie rozporządzenie.
Obniżka podatków na paliwa
Jakie zmiany czekają kierowców? Minister zapowiedział, że zarówno VAT, jak i akcyza na paliwa zostaną obniżone. To jest jeszcze kwestia bardzo dokładnych wyliczeń, musimy być odpowiedzialni za słowa, ale zarówno VAT, jak i akcyza ulegną obniżeniu – tłumaczył Domański.
Jednocześnie szef resortu finansów i gospodarki zaznaczył, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest nadal bardzo napięta, zwłaszcza w związku z wydarzeniami w cieśninie Ormuz. Dlatego rząd chce, by program niższych cen paliw obowiązywał co najmniej do końca roku.
Będziemy oczywiście analizować sytuację na rynkach, sytuację na rynku ropy, na rynku paliw. I pod koniec roku będziemy podejmować decyzję odnośnie do potencjalnego wydłużenia tego okresu obowiązywania niższego VAT-u i niższej akcyzy - zapowiedział Domański.