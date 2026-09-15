Ceny na stacjach paliw spadną? Rząd wraca do podatku od koncernów paliwowych

RMF24

Rada Ministrów po raz drugi przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że to odpowiedź na wyjątkowe zyski koncernów w trudnej sytuacji geopolitycznej. Czy tym razem ustawa wejdzie w życie?

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To już druga próba wprowadzenia tego rozwiązania – poprzednia ustawa została zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Wyjątkowe zyski w trudnych czasach

Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, decyzja o ponownym przyjęciu projektu jest reakcją na „bardzo trudną sytuację geopolityczną”, która sprawiła, że firmy paliwowe notują rekordowe zyski. Uważamy, że te koncerny powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem i powinny być dodatkowo opodatkowane – mówił Szłapka podczas konferencji prasowej.

Powrót do programu „Ceny Paliwa Niżej”?

Projekt ustawy, jak podkreśla rzecznik rządu, jest niemal identyczny z tym, który został wcześniej zablokowany przez prezydenta. Szłapka nie krył rozczarowania decyzją głowy państwa, która – jego zdaniem – uniemożliwiła przekazanie środków do budżetu i przeznaczenie ich na przedłużenie programu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”.

Rząd zapowiada, że jeśli tym razem ustawa uzyska podpis prezydenta, środki z podatku od nadzwyczajnych zysków zostaną przeznaczone na wsparcie programu obniżającego ceny paliw, zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska.