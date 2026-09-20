Ceny grzybów mocno w górę. Za kilogram borowików nawet 90 zł

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Wrześniowy wysyp grzybów widać już na targowiskach, choć nie w całej Polsce. Ceny zależą przede wszystkim od gatunku, wielkości i jakości zbiorów. W Małopolsce najwięcej trzeba zapłacić za borowiki – kilogram świeżych, wyselekcjonowanych, zdrowych borowików może kosztować nawet 90 zł. Tańsze są m.in. kozaki i podgrzybki.

Nieco drożej niż rok temu. Ceny grzybów we wrześniu 2026

Wrzesień przyniósł wyraźne różnice w cenach grzybów między regionami Polski i kanałami sprzedaży. W miejscach, gdzie pojawił się duży wysyp, skupy obniżają stawki. Na targowiskach świeże kurki, prawdziwki i podgrzybki pozostają jednak znacznie droższe. Ile trzeba zapłacić za grzyby na jednym z małopolskich targowisk?

koszyki z różnymi gatunkami grzybów borowików / RMF FM

pogrzybki - od 50 do 70 zł/kg,

borowiki wysmukłe - 70 zł/kg,

kozaki - ok. 50 zł/kg,

kurki - ok. 60 zł/kg,

borowiki - od 60 do nawet 90 zł/kg,

kanie - od 5 do 15 zł za kapelusz.

grzyby borowiki i kurki na targu / RMF FM

kosz pełen podgrzybków na targu / RMF FM

grzyby leśne na targu w skrzynkach

stoisko z różnymi gatunkami grzybów leśnych / RMF FM

Różnice między regionami są wyraźne. Jak podaje Strefa Biznesu, w Łódzkiem za pięciolitrowe wiaderko mieszanki borowików, koźlarzy i maślaków trzeba zapłacić 100 zł. W Radomiu duży pojemnik kurek kosztuje 18 zł, a kanie wyceniane są na około 5 zł za kapelusz. Ostateczna cena zależy jednak od bieżącego wysypu, gatunku oraz sposobu sprzedaży – na wagę, w koszyku czy w pojemniku.

Eksperci przypominają, by zbierać wyłącznie gatunki, które można bez wątpliwości rozpoznać. Grzybów nie należy kupować z przypadkowych źródeł ani spożywać, jeśli ich pochodzenie budzi wątpliwości. W razie potrzeby pomoc w identyfikacji można uzyskać w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Sanepid / materiały udostępnione

Jakie są pierwsze objawy zatrucia grzybami?

Ministerstwo Zdrowia prypomina, że przy zatruciu grzybami objawy mogą być podobne do niestrawności lub infekcji przewodu pokarmowego. Różnorodność objawów zatrucia grzybami wynika z zawartości różnych toksyn w poszczególnych odmianach, a ich intensywność zależy od predyspozycji organizmu oraz ilości spożytych toksyn. Najczęstsze objawy zatrucia grzybami to:

nudności,

wymioty,

ból brzucha i głowy,

podwyższona temperatura ciała,

biegunka,

silny lub kurczowy ból brzucha,

drżenie mięśni,

senność lub pobudzenie.

W ciężkich przypadkach może dojść do odwodnienia, niewydolności wątroby lub nerek, drgawek, utraty przytomności, a nawet zgonu.

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

M.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu informuje, że w przypadku wystąpienia objawów zatrucia grzybami należy jak najszybciej spróbować wywołać wymioty, zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112 albo przewieźć chorego do szpitala, poinformować lekarza, jakie grzyby zostały zjedzone, kiedy i w jakiej ilości, zachować resztki potrawy, surowe grzyby lub obierki do badania. Osobie z objawami zatrucia nie należy podawać żadnych leków. Warto też obalić mit - nie należy podawać podtrutej osobie mleka i alkoholu, gdyż te płyny przyśpieszają przenikanie toksyn do krwiobiegu.