Centrum serwisowe rakiet Patriot. Premier ma dobrą wiadomość

RMF24

Polska spodziewa się, że jeszcze dziś zostanie ogłoszone utworzenie nad Wisłą centrum serwisowego dla pocisków przechwytujących Patriot. Informację tę przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Premier mówił, że Polska konkurowała o ulokowanie na swoim terenie centrum serwisowego dla Patriotów z „kilkoma ambitnymi konkurentami, m.in. z Niemcami”.

Wiele, wiele na to wskazuje (…), że mniej więcej po zakończeniu posiedzenia rządu dojdzie do nas dobra informacja, że to właśnie Polska została wybrana jako partner do tego nadzwyczaj istotnego z punktu widzenia obronności projektu – powiedział we wtorek Tusk.

Polska chce centrum serwisowego u siebie

Polska ma zostać wybrana na lokalizację europejskiego centrum serwisowego pocisków przechwytujących PAC-3 do systemów Patriot, produkowanych przez Lockheed Martin. Ośrodek miałby odpowiadać za obsługę techniczną, przeglądy i utrzymanie gotowości rakiet używanych przez państwa NATO, a nie za ich produkcję.

Projekt jest rozwijany przez USA, Polskę, Niemcy, Holandię i Szwecję. Porozumienie w sprawie zbadania możliwości jego utworzenia podpisano w lipcu podczas szczytu NATO w Ankarze. O lokalizację centrum rywalizowały przede wszystkim Polska i Niemcy.

Dla Warszawy inwestycja ma znaczenie strategiczne, ponieważ system Patriot jest jednym z filarów programu obrony powietrznej Wisła. Polska kupiła dotąd osiem baterii Patriot oraz pociski PAC-3 MSE. Krajowy ośrodek mógłby skrócić czas obsługi rakiet, wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zapewnić polskiemu przemysłowi kompetencje w zakresie ich utrzymania.