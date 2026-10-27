Centrum serwisowe rakiet Patriot. Premier ma dobrą wiadomość

Premier mówił, że Polska konkurowała o ulokowanie na swoim terenie centrum serwisowego dla Patriotów z „kilkoma ambitnymi konkurentami, m.in. z Niemcami”.
Wiele, wiele na to wskazuje (…), że mniej więcej po zakończeniu posiedzenia rządu dojdzie do nas dobra informacja, że to właśnie Polska została wybrana jako partner do tego nadzwyczaj istotnego z punktu widzenia obronności projektu – powiedział we wtorek Tusk.
Polska chce centrum serwisowego u siebie
Polska ma zostać wybrana na lokalizację europejskiego centrum serwisowego pocisków przechwytujących PAC-3 do systemów Patriot, produkowanych przez Lockheed Martin. Ośrodek miałby odpowiadać za obsługę techniczną, przeglądy i utrzymanie gotowości rakiet używanych przez państwa NATO, a nie za ich produkcję.
Projekt jest rozwijany przez USA, Polskę, Niemcy, Holandię i Szwecję. Porozumienie w sprawie zbadania możliwości jego utworzenia podpisano w lipcu podczas szczytu NATO w Ankarze. O lokalizację centrum rywalizowały przede wszystkim Polska i Niemcy.
Dla Warszawy inwestycja ma znaczenie strategiczne, ponieważ system Patriot jest jednym z filarów programu obrony powietrznej Wisła. Polska kupiła dotąd osiem baterii Patriot oraz pociski PAC-3 MSE. Krajowy ośrodek mógłby skrócić czas obsługi rakiet, wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zapewnić polskiemu przemysłowi kompetencje w zakresie ich utrzymania.