RMF24

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Centra danych odpowiadają obecnie za ok. 1,5 proc. światowego zużycia energii elektrycznej. Do 2030 roku ich udział może wzrosnąć do 2,5-3 proc. — wynika z raportu EY. W Polsce moc takich obiektów może sięgnąć 500 MW w 2030 roku, a cztery lata później nawet 1,2 GW.

Z raportu „Sztuczna inteligencja a energetyka: wzajemna zależność” wynika, że rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie miało coraz większy wpływ na systemy energetyczne.

Według analityków EY, przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju centra danych mogą odpowiadać za około 2,5 proc. globalnego zużycia energii elektrycznej w 2030 roku. Z kolei bazowy scenariusz Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakłada poziom około 3 proc.

Autorzy raportu podkreślają jednak, że dokładna skala przyszłego zapotrzebowania na prąd pozostaje niepewna. Znaczenie będą miały między innymi możliwości przyłączania obiektów do sieci, dostępność układów AI, wydajność sprzętu i modeli, technologie chłodzenia oraz sytuacja geopolityczna wpływająca na łańcuchy dostaw.

Europa szuka nowych lokalizacji

Pod koniec 2025 roku na świecie działało niemal 12 tys. centrów danych — wynika z raportu. Około 45 proc. z nich znajdowało się w Stanach Zjednoczonych, a 27 proc. w Europie.

Europejski rynek jest silnie skoncentrowany w pięciu miastach: Frankfurcie, Londynie, Amsterdamie, Paryżu i Dublinie. Na początku ubiegłego roku odpowiadały one za ponad 60 proc. mocy centrów danych na kontynencie.

Dalsza ekspansja w tych lokalizacjach jest jednak utrudniona przez przeciążenie sieci, ograniczoną dostępność terenów oraz długi czas oczekiwania na przyłączenie. W Niemczech ma on sięgać siedmiu lat, a w Wielkiej Brytanii i Holandii — nawet dziesięciu.

W regionie Europy Środkowej, który w analizie EY obejmuje m.in. kraje nordyckie, państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Turcję, pod koniec 2025 roku znajdowało się około 25 proc. wszystkich europejskich centrów danych.

Według raportu około 65 proc. energii elektrycznej w tym regionie pochodziło wówczas ze źródeł niskoemisyjnych — odnawialnych, jądrowych i wodnych. To może sprzyjać dalszemu rozwojowi infrastruktury cyfrowej.

Polska z perspektywą 1,2 GW mocy

EY ocenia, że moc polskich centrów danych może wzrosnąć do około 500 MW w 2030 roku i do 1,2 GW w 2034 roku. Krajowy plan inwestycji w sieci wysokiego napięcia ma przewidywać możliwość obsługi takiego poziomu zapotrzebowania.

Realizacja tego scenariusza będzie jednak zależała od terminowej rozbudowy sieci, uruchamiania nowych niskoemisyjnych źródeł energii oraz zastosowania rozwiązań ograniczających oddziaływanie inwestycji na najbliższe otoczenie.

Rozwój centrów danych wymaga odpowiedzialnego planowania przestrzennego i dialogu z mieszkańcami jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji – podkreślił partner w EY Polska Jarosław Wajer.

Jak zaznaczył, inwestorzy powinni przedstawiać w możliwy do porównania i zweryfikowania sposób dane dotyczące zużycia energii i wody, metod chłodzenia, poziomu hałasu oraz wpływu obiektu na lokalną sieć.

Na początku listopada w 16 państwach Europy, w tym w Polsce, odbyły się protesty pod hasłem „Stop Dirty Data Centers”. Uczestnicy demonstracji w Warszawie apelowali o uregulowanie rynku centrów danych, wskazując na ryzyko związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i wodę.

Zbierano też podpisy pod postulatem czasowego wstrzymania rozpatrywania wniosków dotyczących budowy lub rozbudowy bardzo dużych centrów danych, o mocy przekraczającej 10 MW.

Autorzy raportu wskazują, że rozwój branży w Polsce wymaga nie tylko inwestycji energetycznych, ale również kształcenia specjalistów, podnoszenia kompetencji cyfrowych w firmach i administracji oraz współpracy biznesu, nauki i sektora publicznego.