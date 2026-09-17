CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla

RMF24

„Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla” - przekazał Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak przekazał Tomasz Siemoniak, poseł Wojciech Król został dziś zatrzymany przez CBA.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej, która wnioskowała o zatrzymanie posła, dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień ws. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Według Prokuratury Europejskiej, wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Wojciech Król twierdzi, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów, przeciw było 3 posłów, a 5 posłów wstrzymało się od głosu.

W ubiegłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.