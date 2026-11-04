CBA zapukało do niego o 6 rano. Były minister potwierdza

RMF24

„Potwierdzam, funkcjonariusze CBA byli dzisiaj u mnie w domu. Zapukali o szóstej rano” – powiedział Onetowi Krzysztof Tchórzewski, były minister energii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Chodzi o gigantyczną akcję CBA w związku z nadużyciami w elektrowni Ostrołęka. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś 25 osób. Jak potwierdził w rozmowie z mediami minister energii Miłosz Motyka, wśród zatrzymanych jest obecny prezes firmy wchodzącej w skład konsorcjum wykonawczego pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował dziś rano, że na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 25 osób ws. Elektrowni Ostrołęka. Śledztwo obejmuje lata 2018-2019 i dotyczy działania na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea SA oraz Energa SA.

Jak doprecyzował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o wyrządzenie szkody wskutek niekompetencji i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządów i rad nadzorczych wspomnianych spółek.

Śledczy nie ujawniają, kto został zatrzymany. Wiadomo natomiast, że chodzi o członków zarządów i rad nadzorczych ostrołęckiej Elektrowni oraz spółek Enea i Energa. Z nieoficjalnych informacji Onetu, uzyskanych w źródłach zbliżonych do prokuratury, wynikało, że przeszukań dokonano również w mieszkaniach polityków PiS Krzysztofa Tchórzewskiego i Arkadiusza Czartoryskiego.

Tchórzewski potwierdza, że CBA przeszukało jego mieszkanie

Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z Onetem potwierdził, że rano w jego mieszkaniu pojawiło się CBA.

„Zapukali o szóstej rano. Otworzyłem drzwi, nie było potrzeby wejścia siłowego. Przeszukali mieszkanie bardzo dokładnie, ale nie znaleźli tego, czego szukali” - zaznacza w rozmowie z Onetem Krzysztof Tchórzewski.

Jak dodaje, w sprawie Elektrowni Ostrołęka nie ma sobie nic do zarzucenia.

Przeciwnie, jestem dumny z tej inwestycji. Była zgoda Komisji Europejskiej na elektrownię węglową z powodu potrzeb związanych także z litewskimi problemami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, bo nie mieli rezerwacji. Wszak słońce nie świeciło w nocy. Mieliśmy więc część energii im oddawać. Komisja Europejska nam zatwierdziła cały program budowy tej elektrowni, ponieważ odnawialne źródła energii muszą mieć zasilanie, że tak powiem: konwencjonalne, jako pewne wtedy, kiedy natura nie działa — tłumaczy były minister.

Stwierdził, że nie spodziewa się usłyszeć zarzutów w tej sprawie. Wszystkie rzeczy były już sprawdzane. Najwyższa Izba Kontroli przepytywała mnie parę godzin w tych wszystkich sprawach. I wszystkie te sprawy były robione zgodnie z przepisami, jeżeli chodzi o uzgodnienia, podejmowanie decyzji itd. - broni się polityk.

Motyka o zatrzymaniu prezesa Westinghouse

W mediach pojawiły się doniesienia, że wśród zatrzymanych jest obecny prezes Westinghouse, firmy wchodzącej w skład konsorcjum wykonawczego pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Do tej sprawy odniósł się minister energii Miłosz Motyka, który stwierdził, że „zatrzymanie obecnego prezesa Westinghouse w Polsce w związku z nieprawidłowościami przy budowie elektrowni w Ostrołęce nie wpływa na negocjacje ws. budowy elektrowni jądrowej”.

To jest działanie niezależnej prokuratury (...). Natomiast to na pewno nie będzie miało żadnego wpływu na proces negocjacyjny. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską, więc tutaj żadnych ryzyk nie widzimy - powiedział Motyka dziennikarzom.

Motyka podkreślił, że w kontakcie ze stroną amerykańską jest wiceminister energii Wojciech Wrochna, który nadzoruje ten proces.

Według przekazywanych wcześniej informacji, negocjacje dotyczące kontraktu na budowę elektrowni powinny zakończyć się do końca tego roku.

My prowadzimy proces negocjacji od miesięcy. To jest proces, który jest prowadzony bardzo sprawnie i w Waszyngtonie, i w Warszawie, i na różnych innych poziomach. On jest naszym zdaniem kompletnie niezagrożony i niezależny od tej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie jest procesem, w którym jest tak wiele składowych, że konkretne nazwiska też nie mają bezpośredniego wpływu na te procesy - mówił Motyka.