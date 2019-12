Na tę chwilę wolontariusze, darczyńcy oraz tysiące potrzebujących rodzin w całym kraju czekają od dawna. Już w najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się Weekend Cudów – jedno z najpiękniejszych świąt dobroczynności w Polsce. W tych dniach przygotowywane od tygodni Szlachetne Paczki trafią do wszystkich potrzebujących włączonych do 19. edycji programu. W tym roku wolontariusze przekażą dedykowaną pomoc ponad 14 500 rodzin i osobom samotnym.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce i jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Paczka już od blisko 20 lat łączy tych, którzy chcą zrobić coś dobrego i czerpać radość z dzielenia się tym, co mają. Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 47 milionów złotych.

W tych dniach będą działy się cuda

W najbliższy weekend darczyńcy, którzy zdecydowali się przygotować dedykowaną pomoc wybranej rodzinie, dostarczają gotowe paczki do wyznaczonych magazynów. Tysiące placówek w całym kraju z godziny na godzinę wypełniają się świątecznymi pakunkami, które następnie przez ręce wolontariuszy trafią do tysięcy potrzebujących w całym kraju. To niezwykły moment, ponieważ Szlachetne Paczki mają moc zmieniania życia. Rodziny włączone do programu otrzymują bowiem nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim impuls do zmiany. Szlachetna Paczka to próba nawiązania relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania drugiego człowieka. Wolontariusze odwiedzają jedną rodzinę kilka razy, poznają potrzeby domowników, zaprzyjaźniają się. Czasami słowa otuchy, uścisk dłoni czy serdeczny uśmiech potrafi przywracać nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji.

Ponad 2 miliony Polaków w skrajnym ubóstwie

"W porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie. Jest ich dziś ponad 2 mln. Ludzie ci balansują na granicy biologicznego przetrwania i mają problem z zaspokojeniem nawet najbardziej podstawowych potrzeb" - czytamy w najnowszym Raporcie o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę.

Zatrważające dane dotyczą także sytuacji najmłodszych. W skrajnej biedzie dorasta w Polsce blisko pół miliona dzieci narażonych dodatkowo na tzw. biedę dziedziczoną. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w ubóstwo. Wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu - już w chwili urodzenia.

Wciąż możesz pomóc!

Wciąż możesz pomóc i stać się częścią Weekendu Cudów! To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. Dzięki dobroczyńcom Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Dzięki wpłatom od osób indywidualnych Szlachetna Paczka może otwierać nowe rejony pomocy a także nieść dodatkowe wsparcie podczas całego roku w ramach Paczki Prawników, Paczki Lekarzy czy Paczki Seniorów.

