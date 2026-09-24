Były szef PISF i główna księgowa z zarzutami. Chodzi o gigantyczne kwoty

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, w kwotach 1 357 544,76 zł i 1 307 374,00 zł, oraz poświadczenia nieprawdy usłyszeli były dyrektor PISF Radosław Ś. i była główna księgowa Małgorzata K.
„Zarzuty postawione we wrześniu 2026 r. przez prokuraturę dotyczą działania na szkodę interesu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów" – poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Służbową kartą miał płacić nie tylko za wydatki służbowe
Według ustaleń śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Łodzi były dyrektor PISF wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji. To miało doprowadzić do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln zł.
„Radosław Ś. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zadeklarował, że po zapoznaniu się z materiałami sprawy będzie składał wyjaśnienia i wnioski dowodowe” – zaznaczył prok. Skiba.
Małgorzata K. również nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
Według CBA w latach 2021-2023 podejrzany nie zwrócił do budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie produkcji audiowizualne. To spowodowało wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 1 mln zł.
Jedna osoba przyznała się do zarzucanych jej czynów
Zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszały również była zastępczyni głównej księgowej w PISF Justyna A. i była p.o. kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w PISF Marta G.-Ł. Z kolei zarzut posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę postawiono byłej zastępczyni kierownika Działu Produkcji w PISF Zuzannie O.
Justyna A. i Marta G.-Ł. nie przyznały się do zarzucanych czynów i odmówiły wyjaśnień, a Zuzanna O. przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia.
Do czasu merytorycznego zakończenia śledztwa referent sprawy nie wyraziła zgody na publikowanie treści zarzutów.
Śledztwo ws. PISF warszawska prokuratura okręgowa wszczęła w październiku 2024 roku.