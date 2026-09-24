Były szef PISF i główna księgowa z zarzutami. Chodzi o gigantyczne kwoty

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Warszawska Prokuratura Okręgowa postawiła zarzuty pięciu osobom z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Śledztwo dotyczy szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Jedną z osób, którym postawiono zarzuty, jest były dyrektor tej instytucji Radosław Ś.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, w kwotach 1 357 544,76 zł i 1 307 374,00 zł, oraz poświadczenia nieprawdy usłyszeli były dyrektor PISF Radosław Ś. i była główna księgowa Małgorzata K.

„Zarzuty postawione we wrześniu 2026 r. przez prokuraturę dotyczą działania na szkodę interesu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów" – poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Sprawiedliwe Sądy skończą się w sądzie. Są zarzuty dla członków Solvere Zarzuty popełnienia przestępstw, związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze zatrzymani przez CBA Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere, która…

Służbową kartą miał płacić nie tylko za wydatki służbowe

Według ustaleń śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Łodzi były dyrektor PISF wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji. To miało doprowadzić do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln zł.

„Radosław Ś. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zadeklarował, że po zapoznaniu się z materiałami sprawy będzie składał wyjaśnienia i wnioski dowodowe” – zaznaczył prok. Skiba.

Małgorzata K. również nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Według CBA w latach 2021-2023 podejrzany nie zwrócił do budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie produkcji audiowizualne. To spowodowało wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 1 mln zł.

Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami Szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała dziś zarzuty. „Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - czytamy w ostrym oświadczeniu opublikowanym…

Jedna osoba przyznała się do zarzucanych jej czynów

Zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszały również była zastępczyni głównej księgowej w PISF Justyna A. i była p.o. kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w PISF Marta G.-Ł. Z kolei zarzut posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę postawiono byłej zastępczyni kierownika Działu Produkcji w PISF Zuzannie O.

Justyna A. i Marta G.-Ł. nie przyznały się do zarzucanych czynów i odmówiły wyjaśnień, a Zuzanna O. przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Do czasu merytorycznego zakończenia śledztwa referent sprawy nie wyraziła zgody na publikowanie treści zarzutów.

Śledztwo ws. PISF warszawska prokuratura okręgowa wszczęła w październiku 2024 roku.