Były szef KRRiT: Jestem na wolności, dziękuję za wsparcie

RMF24

„Jestem na wolności. Dziękuję wszystkim za wsparcie – to wzruszające, że jest tyle osób, które mnie rozumieją i wspierają. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro” – napisał na platformie X Maciej Świrski. Byłym członkom zarządu polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Ś. oraz Cezaremu J. – jak określa ich rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński – grozi 10 lat więzienia.

„Jestem na wolności. Dziękuję wszystkim za wsparcie – to wzruszające, że jest tyle osób, które mnie rozumieją i wspierają. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro” – napisał Maciej Świrski dzisiaj wieczorem na platformie X.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Maciej Ś. został wypuszczony na wolność po przesłuchaniu razem z innym byłym członkiem zarządu polskiej Fundacji Narodowej Cezarym J. Mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek przez funkcjonariuszy CBA. Grozi im 10 lat więzienia.

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez Fundację kampanii „Sprawiedliwe sądy” , która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000. Na tych zarzutach jednak nie koniec.

Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska – powiedział prokurator Jaromir Rybczak.

Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.