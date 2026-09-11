Był jednym z najbogatszych Polaków. Marek Mikuśkiewicz nie żyje

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Marek Mikuśkiewicz, założyciel sieci supermarketów MarcPol i niegdyś jeden z najbogatszych Polaków, zmarł w wieku 76 lat. Informację o śmierci potwierdziła rodzina.

Marek Mikuśkiewicz swoją przygodę z biznesem rozpoczął w latach 80., handlując na słynnym warszawskim bazarze Różyckiego. Z czasem zbudował prawdziwe handlowe imperium – sieć supermarketów MarcPol, która przez lata była jednym z symboli polskiego handlu detalicznego.

W 2010 roku majątek Mikuśkiewicza szacowano na imponujące 3,9 miliarda złotych. MarcPol miał sklepy w całym kraju, a sam przedsiębiorca uchodził za jednego z najważniejszych graczy na rynku i jednego z najbogatszych Polaków.

O śmierci Marka Mikuśkiewicza poinformował Forbes Polska.

Upadek imperium i finansowe tarapaty

W kolejnych latach MarcPol zaczął przegrywać walkę z zagranicznymi i krajowymi sieciami handlowymi. Pojawiły się nietrafione inwestycje i kontrowersyjne przedsięwzięcia, które pogłębiły kłopoty firmy.

W 2016 roku MarcPol ogłosił upadłość, pozostawiając po sobie 215 milionów złotych niezaspokojonych zobowiązań i około 700 wierzycieli.

Ostatnie lata życia biznesmena upłynęły pod znakiem licznych sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych oraz śledztw. Mikuśkiewicz był oskarżany o działanie na szkodę wierzycieli, oszustwa i niejasne transakcje majątkowe.

Śmierć biznesmena

Jak ustaliła redakcja „Forbes Polska”, Marek Mikuśkiewicz zmarł 20 lipca 2026 roku, a tydzień później został pochowany. Informację potwierdziła wdowa po zmarłym.