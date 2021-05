Izba niższa parlamentu zajmuje się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. Planowane jest przeprowadzenie II czytania i głosowanie. Dyskusja o unijnych pieniądzach wywołała tarcia zarówno w Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z obrad Sejmu.

Trwa nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, w czasie którego posłowie zajmują się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE.

Lewica, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, poprze ustawę ratyfikacyjną.

Przeciw pakietowi dotyczącemu Funduszu Odbudowy zagłosuje koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. "Solidarna Polska jest przeciwko wszelkim decyzjom, które niosą za sobą zagrożenie i ryzyko dla Polski przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego" - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Klub Koalicji Obywatelskiej wstrzyma się od głosu w głosowaniu ratyfikacji Funduszu Odbudowy, jeśli zostaną odrzucone wszystkie poprawki klubu - dowiedziała się nieoficjalnie PAP. W klubie będzie obowiązywać dyscyplina.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE. Sejm ma się zająć nim na dodatkowym posiedzeniu 4 maja.

W grudniu przywódcy państw UE porozumieli się ws. Funduszu Odbudowy. Aby FO został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.





16:39

Na mównicy Mateusz Morawiecki. Premier wskazywał, że głosowanie ratyfikacją jest głosowaniem za pozostaniem Polski w UE, za wykorzystywaniem środków UE. Powiedzmy głośne tak dla rozwoju Polski! To duża szansa dla Polski, duża szansa na wyjście z kryzysu wywołanego Covid-19 - stwierdził. Dodał, że unijny budżet był negocjowany wiele lat. Podkreślił, że Krajowy Plan Odbudowy był szeroko konsultowany, m.in. z organizacjami pozarządowymi czy rolnikami.



Premier zaapelował do wszystkich klubów politycznych, aby zagłosowały za "polską racją stanu". My dziś nie głosujemy KPO, dziś ta ustawa o środkach własnych, to ustawa o przyjęciu bądź nie środków unijnych na przyszłą dekadę (...). Podkreślam, te środki do nie tylko KPO, to 770 mld zł dla polskich rolników, szkół i szpitali. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy, nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marshalla.





16:37

Rozpoczęła się debata ws. ratyfikacji ustawy o zasobach własnych UE.





16:35

Hanna Gil-Piątek złożyła wniosek o przerwę. Posłowie odrzucili ten wniosek.





16:30

Wniosek formalny o podjęcie decyzji ws. sposobu głosowania nad Funduszem Odbudowy chciał złożyć Władysław Kosiniak-Kamysz, ale marszałek Witek oddaliła go.







16:22

Wniosek Cezarego Tomczyka o odroczenie posiedzenia, aby posłowie KO poznali ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy, został odrzucony.



16:10

Sejm uczcił we wtorek minutą ciszy aktora i posła SLD Bronisława Cieślaka, który w wieku 77 lat zmarł w Krakowie w nocy z soboty na niedzielę. "Klub Lewicy będzie go przede wszystkim pamiętał jako zaangażowanego i sprawnego człowieka kultury" - podkreślił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.