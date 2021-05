Izba niższa parlamentu zajmuje się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. Planowane jest przeprowadzenie II czytania i głosowanie. Dyskusja o unijnych pieniądzach wywołała tarcia zarówno w Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z obrad Sejmu.

Trwa nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, w czasie którego posłowie zajmują się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE.

Lewica, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, poprze ustawę ratyfikacyjną. "Za" zagłosuje też PSL.

Podczas głosowania ws. ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE posłowie koła Kukiz'15-Demokracja bezpośrednia będą podejmować indywidualne decyzje ws. głosowania, a z koła Polskie Sprawy wstrzymają się od głosu.

Przeciw pakietowi dotyczącemu Funduszu Odbudowy zagłosuje koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. "Solidarna Polska jest przeciwko wszelkim decyzjom, które niosą za sobą zagrożenie i ryzyko dla Polski przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego" - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Klub Koalicji Obywatelskiej wstrzyma się od głosu w głosowaniu ratyfikacji Funduszu Odbudowy, jeśli zostaną odrzucone wszystkie poprawki klubu. W klubie będzie obowiązywać dyscyplina.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE. Sejm ma się zająć nim na dodatkowym posiedzeniu 4 maja.

W grudniu przywódcy państw UE porozumieli się ws. Funduszu Odbudowy. Aby FO został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.





19:07

Dyskusja została zamknięta. Ogłoszono przerwę do godziny 19:15.







18:59

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański mówił, że Fundusz Odbudowy jest bezpieczny dla polskich finansów. Podkreślił, że większość państw UE nie chce uwspólnotowienia długu.



Zaznaczył, że nie ma decyzji ws. podatku od transakcjach finansowych, ani podatku o gospodarce cyfrowej. Nie ma mowy o uwspólnotowieniu długu (...). Można o tym przeczytać w samej decyzji, o której dzisiaj mowa. Można przeczytać o tym w konkluzjach ustalonych w lipcu i grudniu oraz w oficjalniej analizie służb prawnych Rady Unii Europejskiej.



18:54

Waldemar Buda opowiada o tym, jak wyglądały konsultacje w sprawie KPO. Podkreślał, że nie rozumie, dlaczego opozycja jest przeciwko ratyfikacji. Państwo wykazali tylko jedno: że są przeciwni Prawu i Sprawiedliwości - mówił do posłów Platformy Obywatelskiej.



Zaznaczył, że w KPO znalazły się projekty, które nie szkodzą środowisku - tak jak chce Komisja Europejska.

Podkreślił, że z 900 mld euro proponowanych wstępnie, dzięki konsultacjom, udało się wygospodarować dla wsi i rolnictwa 1,3 mld euro.





18:35

Dariusz Rosati podkreślił, że Polska nie otrzyma 770 mld, bo propozycje rządu nie spełniają kryteriów UE.







18:33

Krzysztof Lipiec pytał, czy uzasadniona jest teza, że ratyfikacja Funduszu Odbudowy spowoduje ustanowienie nowych krajowych podatków w Polsce.





18:26

Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej pytała, kto uwierzy premierowi i PiS, że będą dzielili pieniądze sprawiedliwie. Dlaczego państwo nie rozmawiali tu, na tej sali? Państwo pokazujecie, że nie możecie wam wierzyć - mówiła.



Dariusz Wieczorek zwrócił uwagę, że nigdzie w dokumentach Rady Europejskiej mówi, że brak ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie oznacza odwołania rządu. Pytał, czy rząd jest w tym roku w stanie przedstawić planu inwestycji na wykorzystanie pierwszej transzy środków z KPO





18:24

Barbara Bartuś z PiS pytała premiera na jakie zadania samorządowcy będą mogli wydać pieniądze z KPO.



Jacek Protas pyta, dlaczego z KPO nie zostały wydzielone pieniądze, o których wydatkowaniu będą decydować samorządy.







18:14

Rozpoczynają się pytania. Iwona Arent prosi o potwierdzenie, że Polska jest bezpieczna i nie będzie odpowiadać za długi innych krajów.



Jacek Protasiewicz pytał, czy premier pamiętał o tym, że obiecywał budowę miliona elektrycznych aut w Polsce. Jak więc zatem parlamentarzyści i Polacy mogą ufać panu, że wybudujecie 75 tys. mieszkań?

18:00

Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy zwróciła uwagę, że ważny jest proces procedowania ustawy. Zaznaczyła, że organizacje pozarządowe proszą o to, aby rząd odpowiedział na ich pytania w trybie odwróconych konsultacji. Dlatego - jej zdaniem - konieczne jest przesunięcie głosowania o tydzień.



Pytała o to, czy rząd planuje rzeczywiście pomóc przedsiębiorcom, aby pieniądze z KPO zostały w ich firmach.



Poseł Andrzej Sośnierz wskazał, że oczywiste jest to, że ochrona zdrowia potrzebuje pieniędzy, ale ważne jest to, czy środki z UE zostaną mądrze wydane.





17:54

Jarosław Sachajko przedstawił stanowisko w imieniu klubu Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia.



Sachajko podkreślał, że nie wiemy na jakich warunkach KE pozyska pieniądze, jak będą wyglądały podatki, które zostaną wprowadzone. Zadłużamy nasze dzieci i wnuki - mówił. Pytał o to, jak będą wydawane środki z KPO na obszary wiejskie. Jaki całościowy procent z KPO będzie skierowany na obszary wiejskie? - pytał Sachajko.



Posłowie koła Kukiz'15 będą podejmowali indywidualne decyzje ws. głosowania w zależności od odpowiedzi udzielonych przez premiera - mówił.



17:50

Hanna Gil-Piątek podkreślała, że to jaką Polskę zostawimy dzisiejszej młodzieży, zależy od dzisiejszej decyzji Sejmu.



To jaką Polskę i Europę przekazujemy naszym dzieciom decyduje się dzisiaj, tu i teraz. Bo to od kilku następnych lat będzie zależała cała ich dorosłość, którą możemy zbudować dzięki Funduszowi Odbudowy. Dlatego Polska 2050 jako jedyna - niezmiennie i konsekwentnie opowiada się za jego przyjęciem.







17:47

Na mównicy Krzysztof Bosak. Poseł przekonywał, że "dziś Lewica realizuje swój program i może być z tego dumna", gdyż "wzmacnia" UE i "posuwa integrację europejska do przodu". Natomiast PiS - jego zdaniem - próbuje ukryć przed opinią publiczną, że "przesuwamy nowe kompetencje do Brukseli". Sejm chce oddać kompetencje do zadłużania Unii Europejskiej. 10 lat temu zawetowali to Brytyjczycy, jak był kryzys w strefie euro, i nie przeszło. Teraz przejdzie - powiedział Bosak.

Jak zaznaczył, "wejdzie mechanizm warunkowości". Bruksela będzie wyliczać, na co da temu i przyszłym rządzom pieniądze. Będziemy wydawać 7 lat, oddawać 37 lat, jeszcze 35 lat po tym jak ten człowiek (Mateusz Morawiecki) przestanie być premierem, będziemy to spłacać - powiedział. Wiceprzewodniczący koła Konfederacja przypomniał, że "wejdą nowe podatki, o których nikt nie wspomniał", i wyliczał podatki "od plastiku, od śladu węglowego, cyfrowy i od transakcji finansowych".



Podsumowując Bosak oświadczył, że "PiS zdradził polskich patriotów". Umacnia Unię Europejską, a nie Polskę - podkreślił I wiceprezes Ruchu Narodowego.

17:46

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał zasługi PSL-u w walce o przystąpienie Polski do UE. Podkreślił, że pomoc dla osób, które ucierpiały z powodu Covid-19 jest konieczna.



Mówił o sporze w opozycji. Szkoda, że solidarność opozycji straciliśmy. Wiecie kto się z tego najbardziej cieszy? Prezes Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Jeden miał od tygodnia zapewnioną większość, a drugi spokojnie może zagłosować przeciw (...) To jest wielki błąd opozycji. Niestety - mówił.



Gdybyśmy do końca negocjowali wspólnie, transparentność działania systemu sprawiedliwości byłaby większa - podkreślił. Jego zdaniem prawdziwymi zwycięzcami KPO mają być kolejne pokolenia. Powiedział, że od jego klubu wiele zależy i dodał, że PSL będzie się domagał poprawek dot. praworządności oraz corocznej kontroli KPO przez NIK.



Dzisiaj nie zagłosujemy razem z kimś, dzisiaj nie zagłosujemy za rządem. Dzisiaj zagłosujemy za środkami dla Polski, środkami dla poszkodowanych, za samorządnością. Zagłosujemy za silną Polską w Europie.





17:30

Na mównicy Adrian Zandberg, który przekonuje, że głosowanie za ratyfikacją jest głosowaniem za silną Europą. Wyjaśnił, że aby wyjść z pandemii konieczne jest uruchomienie środków z Funduszu Odbudowy. Stwierdził, że pieniądze są też potrzebne na walkę z kryzysem klimatycznym. Podkreślił, że wspólne zadłużenie europejskie to symbol solidarności. Zaznaczył, że Lewica wywalczyła budowę mieszkań w ramach KPO i pomoc dla gastronomii, hotelarstwa i innych branż poszkodowanych.



Ten zły rok wstrząsnął Europą i niektórzy mówili, że sobie nie poradzimy jako Europejczycy, że Europa się rozpadnie. Ja wierzę głęboko, że możemy wyjść z tego kryzysu silniejsi. Po to jest europejski Fundusz Odbudowy - zaznaczył. Jak dodał, jest on po to, by "postawić Europę na nogi po epidemii".



Jeżeli powstanie europejski Fundusz Odbudowy, to zapewnimy miliardy euro dla Polski, ale też uczynimy Unię silniejszą i bardziej zjednoczoną. Jeżeli jednak Fundusz upadnie, to będzie zwycięstwo wrogów Europy, obecnych niestety także tu, na tej sali - powiedział Zandberg.

Zandberg podkreślił, że Lewica zagłosuje za ratyfikacją.





17:21

Dzisiaj jest czas, żeby współpracować, żeby zmusić rząd do pracy w parlamencie. Wy tego nie wykorzystaliście - mówił do Lewicy Budka. Koledzy, tak się nie robi. Zostawiliście opozycję i samorządy (...)Zostawiliście Polki, które dostawały na ulicach policyjnymi pałkami - dodał.





Poinformował, że KO wstrzyma się od głosu, jeśli jej poprawki nie zostaną przyjęte.





17:16

Budka przekonuje, że organizacje pozarządowe nie będą miały nic do powiedzenia ws. wydawania środków z KPO. Nie ma żadnej gwarancji, że samorządowcy będą współdecydować o wydawaniu środków z KPO - mówił.



Wypomniał Lewicy, że przez nią KPO podzieli los Funduszu Inwestycji Lokalnych i wiele miast nie dostanie środków. Dzisiaj pan premier wybuduje 75 tys. mieszkań? Niewiarygodne - mówił Budka.





17:11

Stanowisko Platformy Obywatelskiej przedstawia Borys Budka. Dlaczego pan, panie premierze tak atakuje swoich koalicjantów z Solidarnej Polski? Nie potrafił pan przekonać własnego rządu, żeby poprzeć ratyfikację.





17:09

Głos zabrał Henryk Kowalczyk. Poseł mówił o tym, że konieczne jest odłożenie politycznych sporów i poparcie ustawy. Mówił o sukcesie Prawa i Sprawiedliwości w walce z pandemią.



Apeluje do wszystkich posłów, żebyśmy pokazali, że jesteśmy odpowiedzialni za ojczyznę i wspólnie ratyfikowali ustawę.





17:00

Dziś mamy moment fundamentalnym. W takim momencie nie ma i nie powinno być miejsca na kłótnie, na małostkowe kalkulacje polityczne. Dzisiaj liczy się Polska, liczy się interes Polski. To jest przełomowy moment i w takim momencie apeluje do izby o głosowanie za przyjęciem tej ustawy. Za przyjęciem tej ustawy, która tworzy dla nas bardzo dobre, znakomite perspektywy wyjścia z kryzysu. Ten przełomowy moment niech zaowocuje głosowaniem bardzo wielu osób - mam nadzieję, że znacznej większości osób - za tą ustawą. Bo w taki momencie odkładamy na bok kalkulacje. W takim momencie liczy się dobro Rzeczpospolitej, dobro Polaków, liczy się Polska - mówił premier.





16:39

Na mównicy Mateusz Morawiecki. Premier wskazywał, że głosowanie ratyfikacją jest głosowaniem za pozostaniem Polski w UE, za wykorzystywaniem środków UE. Powiedzmy głośne tak dla rozwoju Polski! To duża szansa dla Polski, duża szansa na wyjście z kryzysu wywołanego Covid-19 - stwierdził. Dodał, że unijny budżet był negocjowany wiele lat. Podkreślił, że Krajowy Plan Odbudowy był szeroko konsultowany, m.in. z organizacjami pozarządowymi czy rolnikami.



Premier zaapelował do wszystkich klubów politycznych, aby zagłosowały za "polską racją stanu". My dziś nie głosujemy KPO, dziś ta ustawa o środkach własnych, to ustawa o przyjęciu bądź nie środków unijnych na przyszłą dekadę (...). Podkreślam, te środki do nie tylko KPO, to 770 mld zł dla polskich rolników, szkół i szpitali. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy, nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marshalla.





16:37

Rozpoczęła się debata ws. ratyfikacji ustawy o zasobach własnych UE.





16:35

Hanna Gil-Piątek złożyła wniosek o przerwę. Posłowie odrzucili ten wniosek.





16:30

Wniosek formalny o podjęcie decyzji ws. sposobu głosowania nad Funduszem Odbudowy chciał złożyć Władysław Kosiniak-Kamysz, ale marszałek Witek oddaliła go.







16:22

Wniosek Cezarego Tomczyka o odroczenie posiedzenia, aby posłowie KO poznali ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy, został odrzucony.



16:10

Sejm uczcił we wtorek minutą ciszy aktora i posła SLD Bronisława Cieślaka, który w wieku 77 lat zmarł w Krakowie w nocy z soboty na niedzielę. "Klub Lewicy będzie go przede wszystkim pamiętał jako zaangażowanego i sprawnego człowieka kultury" - podkreślił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.