Zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże, przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. W czasie burz opady gradu oraz intensywne opady deszczu – to prognoza pogody na poniedziałek dla Polski. W wielu miejscach – zwłaszcza na południu kraju – trwa walka ze skutkami nawałnic. Jaka pogoda nas czeka w najbliższym czasie?

Deszczowa pogoda w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Jak wynika z prognoz zbliżający się tydzień będzie ciepły, ale również deszczowy i burzowy.

W Małopolsce oraz części Śląska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi deszczami i burzami. IMGW dla tych obszarów wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Lokalnie spadnie nawet do 100 mm deszczu.



W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.



W wyniku intensywnych ulew wzbierają rzeki w całym pasie województw południowych. Na Dolnym Śląsku, Śląsku, Małopolsce i części Podkarpacia przekroczony został stan alarmowy. Sytuację w związku z dużymi opadami deszczu możecie sprawdzać w naszej relacji>>>

W całej reszcie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. W czasie burz opady gradu oraz intensywne opady deszczu.

Najcieplej na wschodzie, około 25°C, 27°C, najchłodniej na morzem i w górach, od 16°C do 18°C. Słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami również dość silny, wiatr wiał będzie z północy i północnego zachodu.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo też miejscami burze.

W czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm na północnym wschodzie, do 30 mm na Warmii i 20 mm na wschodzie Mazowsza oraz Lubelszczyźnie. Miejscami, głównie na północy i w centrum, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Sprawdź, gdzie jest burza

Pogoda na wtorek

Poprawę synoptycy prognozują na wtorek - opady deszczu mają już nie być tak intensywne, jak do tej pory. Może pojawić się przelotny deszcz w rejonie Dolnego Śląska. Na północnym wchodzie kraju również burze.

W czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm na północnym wschodzie, do 25 mm na Lubelszczyźnie i wschodzie Mazowsza oraz do 10 mm na Dolnym Śląsku.