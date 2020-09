W niedzielę do południa możliwe będą burze z gradem m.in. w województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim - poinformowało w niedzielę nad ranem IMGW.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak podał Instytut, burze mogą występować w woj. śląskim - w powiecie żywieckim, a w woj. małopolskim - w powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, w Nowym Sączu, powiecie proszowickim, suskim, tarnowskim, tatrzańskim, wadowickim i wielickim.

Według IMGW ostrzeżenia przed burzą ogłoszono także dla: woj. świętokrzyskiego w powiatach: buskim, kazimierskim, opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim i staszowskim oraz województwa podkarpackiego w powiatach: dębickim, kolbuszowskim, mieleckim, stalowowolskim i tarnobrzeskim.

Pogoda na niedzielę

W dzień możliwe przelotne opadami deszczu - prognozuje IMGW. W niedzielę burz należy się spodziewać na południowym wschodzie kraju oraz w strefie nadmorskiej.

Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na południu kraju kraju. Temperatura od 16°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

