Burze, silny wiatr i wysokie stany wód. Ostrzeżenia IMGW

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe dla północnej części kraju. Mieszkańcy Pomorza, Zachodniego Pomorza oraz kilku innych regionów muszą przygotować się na burze, silny wiatr i możliwe wezbrania wód.

Burze z gradem i intensywnym deszczem

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Synoptycy prognozują, że w tych regionach mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 10 do 20 mm. Miejscami możliwy jest również grad. Alerty będą obowiązywać do niedzielnego wieczora.

Silny wiatr na Wybrzeżu

Dla północnych krańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano dodatkowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągać nawet 80 km/h. Ten alert pozostanie aktywny do poniedziałku, do godziny 12:00. Służby apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach nadmorskich.

Wysokie stany wód i alerty hydrologiczne

W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem IMGW ostrzega także przed wzrostem poziomu wód wzdłuż Wybrzeża. Wydano hydrologiczne ostrzeżenia drugiego stopnia – poziomy wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, a lokalnie nawet alarmowe. Alerty hydrologiczne będą obowiązywać do wtorkowego południa.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego informuje o przekroczeniu stanów ostrzegawczych wód, z tendencją wzrostową i ryzykiem krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.