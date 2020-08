Burze niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wyładowaniami atmosferycznymi z gradem i porywami wiatru nawet do 120 kilometrów na godzinę.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Najgroźniejsza sytuacja niedzielnego popołudnia i wieczora będzie w pasie od województwa opolskiego, śląskiego, łódzkiego, po mazowieckie. Zostało tutaj wydane ostrzeżenie trzeciego stopnia i istnieje zagrożenie burz z gradem z porywami wiatru do 120 km/h oraz zagrożenie pojawienia się trąb powietrznych - poinformował.

Jak dodał, zagrożenie obowiązuje od godz. 17 do godzin nocnych - ok. 1-2 - i wówczas burze będą wygasać. Zagrożenie związane jest z przemieszczającym się frontem, który przez te województwa będzie się przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim - podkreślił.



Za frontem znajduje się strefa opadów ciągłych i tutaj opady deszczu w całej zachodniej Polsce będą prognozowane do 50 mm, a ostrzeżenie obowiązuje również cały poniedziałek - mówił.



Przed tym frontem, który przemieszcza się na południowy wschód, znajduje się masa powietrza zwrotnikowego, gorącego, wilgotego; to jest województwo podkarpackie i tam zanotowaliśmy w niedzielę temperatury ponad 33,8 st. C i tam jest wydane ostrzeżenie przed upałami - dodał.



Ponadto wydano ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia prawie na całą Polskę - oprócz Pomorza i południowo-wschodniej części kraju. Przewidywane są gwałtowne wzrosty stanu wody. Raczej nie przewidujemy gwałtownych skoków i przekroczenia stanów ostrzegawczych, alarmowych. Jeśli tak, to tylko punktowo - przekazał.