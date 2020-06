Około 60 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w ciągu zaledwie kilku popołudniowych godzin do usuwania skutków burz, które przechodzą nad regionem. Najwięcej interwencji dotyczyło pompowania wody i usuwania połamanych konarów i drzew.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformował rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja, najwięcej interwencji straż pożarna przeprowadziła w powiatach: strzyżowskim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim i krośnieńskim.

W większości interwencje dotyczyły pompowania wody z zalanych piwnic, posesji i dróg oraz udrażniania przepustów drogowych. Strażacy usuwali też połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, ulicach i chodnikach - podał Betleja. Dodał, że w dwóch przypadkach straż pomagała też w zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji dachowych.

Burze nadal przechodzą nad Podkarpaciem, w związku z tym statystyki zapewne ulegną zmianie.



Grad na Podkarpaciu / Gorąca Linia RMF FM

Bryg. Betleja zaapelował, by w tym czasie raczej nie wychodzić z domu, a także by pousuwać przedmioty z balkonów i tarasów, które zdmuchnięte silnym porywem wiatru mogą wyrządzić krzywdę. Radził również, by nie parkować samochodów pod drzewami czy np. wielkopowierzchniowymi reklamami.

Nawałnica w Strzyżowie na Podkarpaciu / Gorąca Linia RMF FM

Nawałnica na Podkarpaciu / Gorąca Linia RMF FM

Droga miedzy Rzeszowem a Jasłem / Gorąca Linia RMF FM

Burze z gradem w siedmiu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim.



Jak podał IMGW, na tym obszarze wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu do 40 mm. Wiatr może osiągnąć w porywach do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.