Do godz. 15 w sobotę ze względu na pogodę strażacy interweniowali 565 razy, z czego 135 interwencji dotyczyło województwa opolskiego - przekazał rzecznik komendanta głównego PSP Krzysztof Batorski. Wieczorem ulewa przeszła nad Brzezinami w woj. łódzkim. Zalane zostało centrum miasta. Z kolei w woj. warmińsko-mazurskim w Międzylesiu strażacy dostali wezwanie do domu, w którym z powodu braku prądu odcięte zostało zasilanie do respiratora. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe musiało udzielić pomocy kilku jednostkom, które mimo ostrzeżeń o burzy nie spłynęły z jezior. Ratownicy holowali m.in. jacht z dziećmi na pokładzie.

