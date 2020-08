1300 razy interweniowali strażacy w całym kraju w związku z usuwaniem skutków gwałtownych burz i wichur. Bez prądu jest ok. 101 tys. odbiorców.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Strażacy w całym kraju do godziny 16.30 odnotowali 1300 interwencji w związku z usuwaniem skutków zdarzeń atmosferycznych. Najwięcej w woj. łódzkim (500), woj. mazowieckim (260), woj. wielkopolskim (180) i woj. dolnośląskim (120) - zaznaczył strażak. - powiedział rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.



Wskazał, że najwięcej interwencji dotyczy usuwanie wiatrołomów oraz udrażniania przepustów na drogach oraz udrażniania szlaków komunikacyjnych.

Mł. bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że na nie ma osób poszkodowanych. Jedynie w Warszawie przy ul. Zamiany w następstwie porywów wiatru gałęzie drzewa spadły na przechodzącą kobietę. Z niegroźnymi obrażeniami została zabrana przez pogotowie na obserwację - dodał.

Z kolei z-ca dyr. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz poinformował na Twitterze, że na godzinę 16.30 w związku z frontem burzowym bez prądu jest około 101 tys. odbiorców. Najwięcej w woj. łódzkim (91 tys.) oraz wielkopolskim (9,5 tys.)"- napisał z-ca dyr. RCB. Dodał, że odnotowano także 8 uszkodzonych dachów w woj. wielkopolskim oraz po 1 w kujawsko-pomorskim i łódzkim.

Jak informuje reporter RMF FM, w Wielkopolsce najpoważniejsza sytuacja jest w powiecie ostrowskim, w którym strażacy otrzymali jak dotąd około 50 zgłoszeń - to głównie połamane drzewa, w trzech przypadkach także zerwane dachy. W okolicach Nowych Skalmierzyc wiatr był na tyle silny, że przewrócił tira. Niewykluczone, że część mieszkańców południowej Wielkopolski przez najbliższe godziny będzie pozbawiona prądu - wiatr pozrywał też kilka linii energetycznych.



Do podobnych zdarzeń wciąż wyjeżdżają też strażacy z Kalisza, którzy do tej pory otrzymali ponad 20 zgłoszeń, głównie z południa powiatu. Cztery z nich dotyczyły zerwanych dachów, pozostałe powalonych drzew i jedno zalania jednej z hurtowni na terenie miasta. Front burzowy znad Wielkopolski przesuwa się na wschód - w kierunku Łodzi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i silnym wiatrem w woj.: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.