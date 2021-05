Mieszkańcy północy kraju - Pomorza, wybrzeża oraz Kaszub - muszą liczyć się z tym, że mogą tam wystąpić burze. Może też padać grad.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Burze obserwowane są na Pomorzu i wybrzeżu oraz na Kaszubach. W najbliższych godzinach burze wciąż będą występować na północy kraju - na Pomorzu i wybrzeżu. Prognozowane opady 15-20 mm/h, porywy wiatru do 80 km/h. Możliwe są też opady gradu - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z prognoz wynika też, że po południu i wieczorem zachmurzenie w całym kraju będzie przeważnie duże. Za wyjątkiem południowego wschodu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w pasie od Zachodniopomorskiego i Lubuskiego po Podlaskie burze. Lokalnie może pojawić się grad.



Bedzie dość ciepło. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 16 do 20 st. C, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie około 15 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, miejscami w całym kraju porywisty. Wysoko w górach powieje z prędkością od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.