Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, dla woj. podlaskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i dla powiatu tatrzańskiego. Na pozostałym obszarze, z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego i wschodniej części woj. podkarpackiego, wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Zniszczenia po czwartkowej nawałnicy w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Najniebezpieczniejsze zjawiska wystąpią w woj. podlaskim i we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Tam IMGW ze względu na dynamiczną sytuację podniósł stopień ostrzeżenia do trzeciego, najwyższego stopnia. Prognozowane są burze. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 l/mkw., a lokalnie nawet do 90 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 km/h. Miejscami może spaść grad, istnieje też ryzyko wystąpienia lokalnie trąb powietrznych.

IMGW podniósł też do trzeciego stopień ostrzeżenia przed burzami i gradem dla wschodnich i północnych powiatów woj. mazowieckiego. Najwyższy alert obejmuje powiaty łosicki, siedlecki i sokołowski, a także Siedlce. Prognozowane są tam burze, miejscami może spaść nawet 90 l wody na metr kwadratowy. Wiać będzie silny wiatr, w porywach nawet do 100 km/h. Miejscami może spaść grad, możliwe jest też wystąpienie trąby powietrznej.

Ostrzeżenie obowiązują do godz. 6 rano w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk biuro prognoz szacuje na 80 procent.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami z gradem objęte są województwa: pomorskie, zachodnia część warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskie, lubuskie, północno-zachodnia część woj. wielkopolskiego, mazowieckie (poza powiatami, dla których stopień ostrzeżeń podniesiono do trzeciego), lubelskie i powiat nowotarski. Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami do 50 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć 90-100 km/h. IMGW informuje, że ostrzeżenie może się zmienić.



Najniższy, pierwszy stopień alertu, IMGW wydał dla województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, wschodniej części podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i wschodniej części Wielkopolski. Dla zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy (woj. warmińsko-mazurskie), Wkry i Bzury (woj. mazowieckie), górnej Prosny (woj. opolskie), Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy i mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (woj. małopolskie), Małej Wisły, Przemszy i Soły (woj. śląskie) i dla rzek woj. podlaskiego obowiązuje alert drugiego stopnia.



Prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na pozostałym obszarze, objętym ostrzeżeniami pierwszego stopnia, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wód.

