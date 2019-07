To kropla, która przelała czarę goryczy. To kolejna nieludzka, bezduszna decyzja naszych przełożonych - tak dziś szef stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia" Krzysztof Parchimowicz mówi o bulwersującym przeniesieniu z dnia na dzień prokuratora Mariusza Krasonia z Krakowa do Wrocławia. Prokurator Krasoń zapowiedział w rozmowie z RMF FM, że stawi się dziś w pracy. Przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego został oddelegowany z prokuratury regionalnej w Krakowie do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Jego koledzy nie mają wątpliwości: przeniesienie to odwet za to, że doświadczony prokurator nie bał się mówić o pozasłużbowych naciskach na śledczych.

