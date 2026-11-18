RMF24

Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty w związku z brutalnymi kradzieżami. Działali oni na terenie całej Polski, podszywając się pod policjantów. Straty, których narobili, szacowane są na blisko 14 mln złotych.

O sprawie informuje Komenda Stołeczna Policji. To funkcjonariusze z tej jednostki, współpracując z kolegami z Bydgoszczy, Białegostoku i Radomia, rozpracowywali sprawę.

Zatrzymani mężczyźni – 49-letni Robert J., 42-letni Radosław R. i 58-letni Piotr S., są podejrzani o to, że dokonywali brutalnych kradzieży, udając policjantów.

Pod pretekstem czynności służbowych dostawali się do mieszkań i domów. Swoje ofiary obezwładniali, a następnie rabowali pieniądze i cenne przedmioty. Jednej z nich założyli kajdanki i przypięli opaską zaciskową do rury grzewczej. Pewna warszawska seniorka została zaś przewrócona i skrępowana. Przez wiele godzin urągano jej i grożono oblaniem twarzy żrącą substancją. Policja pisze też o wywożeniu poszkodowanych do lasu i grożeniu atrapą broni.

W trakcie wrześniowego napadu pod Warszawą bandyci zajechali drogę kierowcy, wyciągnęli go z samochodu i skradli pieniądze oraz przedmioty warte kilka milionów złotych. Szacunkowa łączna wartość zrabowanego przed nich mienia to prawie 14 mln zł.

Zatrzymani przed kontrterrorystów

Robert J., Radosław R. i Piotr S. zostali zatrzymani przez stołecznych kontrterrorystów – pierwszy w hotelu na Mokotowie, a dwaj pozostali w warszawskich mieszkaniach.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Robert J. i Radosław R. to recydywiści. Cała trójka została aresztowana.

Policja dotarła też do używanego przez nich magazynu, gdzie znaleziono m.in. kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, w tym kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, atrapy broni, egzemplarz krótkiej broni palnej oraz pojazd, którym poruszali się mężczyźni. Śledztwo trwa.

Przedmioty używane przez podejrzanych (fot. Komenda Stołeczna Policji) / -