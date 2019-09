Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Bronisław Komorowski. Byłego prezydenta zapytamy o ostatnie wydarzenia w kampanii wyborczej – po weekendzie pełnym obietnic ze strony kilku partii, politycy rozjechali się po Polsce, by przekonywać ludzi do tych pomysłów. Która idea z programu Koalicji Obywatelskiej najbardziej przypadła do gustu Komorowskiemu? Czy z zainteresowaniem spojrzał na „hattrick Kaczyńskiego”? Będziemy o tym rozmawiać w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

