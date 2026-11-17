Podczas dzisiejszego posiedzenia komitetu ds. bezpieczeństwa żywności kilka państw członkowskich poprosiło o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące systemu wprowadzonego przez Brazylię. Komisja zajmie się teraz tymi uwagami i pytaniami, aby kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu komitetu, 7–8 grudnia – poinformowała rzeczniczka.
O tym, że głosowanie zaplanowane na połowę listopada może zostać przełożone informowała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. W październiku wskazywała również, że zablokowanie rekomendacji Komisji Europejskiej będzie trudne, ponieważ wymagałoby zebrania większości kwalifikowanej państw przeciwko propozycji.
To europejska branża drobiarska apelowała o odłożenie głosowania. O takie rozwiązanie wystąpiła AVEC – Europejskie Stowarzyszenie Producentów, Przetwórców i Handlu Drobiem w Unii Europejskiej. Polskie firmy w tej organizacji reprezentuje Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.
AVEC alarmowała przede wszystkim z powodu gwałtownego wzrostu importu z Brazylii. Według danych przytoczonych przez organizację, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Brazylia wysłała do UE około 312 tysięcy ton drobiu, czyli o 34 procent więcej niż w całym 2025 roku. Organizacja domagała się dodatkowych, niezależnie zweryfikowanych gwarancji, że brazylijskie kontrole rzeczywiście działają. Chodzi między innymi o badanie paszy, kontrole w wylęgarniach i skuteczne oddzielanie drobiu przeznaczonego na rynek unijny od pozostałej produkcji.
AVEC ostrzegała również przed rosnącą konkurencją cenową. Domagała się, by państwa członkowskie nie podejmowały decyzji o przywróceniu importu bez dodatkowych dowodów na przestrzeganie unijnych wymogów.
Dlaczego eksport został wstrzymany?
Brazylia została wykreślona z unijnej listy krajów uprawnionych do eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ nie dawała wymaganych gwarancji dotyczących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Od 3 września wstrzymano import brazylijskiego drobiu i miodu. Komisja Europejska przeprowadziła następnie audyt, który zakończył się pozytywną oceną. Na tej podstawie zarekomendowała przywrócenie Brazylii na listę eksporterów.
Propozycja Komisji nie obejmuje brazylijskiej wołowiny. W jej przypadku nadal brakuje gwarancji przestrzegania unijnych wymogów dotyczących stosowania leków weterynaryjnych przez całe życie zwierząt.