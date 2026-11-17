RMF24

Nie będzie na razie powrotu brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Polscy producenci drobiu mogą więc odetchnąć z ulgą, przynajmniej na kilka tygodni. Dzisiejsze głosowanie krajów członkowskich UE w sprawie wznowienia importu zostało odłożone. Część państw członkowskich zgłosiła dodatkowe wątpliwości dotyczące brazylijskiego systemu kontroli stosowania antybiotyków. Komisja Europejska potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienia. Do sprawy ma wrócić na kolejnym posiedzeniu unijnego komitetu, 7 i 8 grudnia – przekazała RMF FM rzeczniczka KE Eva Hrnčířová.

Podczas dzisiejszego posiedzenia komitetu ds. bezpieczeństwa żywności kilka państw członkowskich poprosiło o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące systemu wprowadzonego przez Brazylię. Komisja zajmie się teraz tymi uwagami i pytaniami, aby kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu komitetu, 7–8 grudnia – poinformowała rzeczniczka.

O tym, że głosowanie zaplanowane na połowę listopada może zostać przełożone informowała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. W październiku wskazywała również, że zablokowanie rekomendacji Komisji Europejskiej będzie trudne, ponieważ wymagałoby zebrania większości kwalifikowanej państw przeciwko propozycji.

To europejska branża drobiarska apelowała o odłożenie głosowania. O takie rozwiązanie wystąpiła AVEC – Europejskie Stowarzyszenie Producentów, Przetwórców i Handlu Drobiem w Unii Europejskiej. Polskie firmy w tej organizacji reprezentuje Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

AVEC alarmowała przede wszystkim z powodu gwałtownego wzrostu importu z Brazylii. Według danych przytoczonych przez organizację, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Brazylia wysłała do UE około 312 tysięcy ton drobiu, czyli o 34 procent więcej niż w całym 2025 roku. Organizacja domagała się dodatkowych, niezależnie zweryfikowanych gwarancji, że brazylijskie kontrole rzeczywiście działają. Chodzi między innymi o badanie paszy, kontrole w wylęgarniach i skuteczne oddzielanie drobiu przeznaczonego na rynek unijny od pozostałej produkcji.

AVEC ostrzegała również przed rosnącą konkurencją cenową. Domagała się, by państwa członkowskie nie podejmowały decyzji o przywróceniu importu bez dodatkowych dowodów na przestrzeganie unijnych wymogów.

Dlaczego eksport został wstrzymany?

Brazylia została wykreślona z unijnej listy krajów uprawnionych do eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ nie dawała wymaganych gwarancji dotyczących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Od 3 września wstrzymano import brazylijskiego drobiu i miodu. Komisja Europejska przeprowadziła następnie audyt, który zakończył się pozytywną oceną. Na tej podstawie zarekomendowała przywrócenie Brazylii na listę eksporterów.

Propozycja Komisji nie obejmuje brazylijskiej wołowiny. W jej przypadku nadal brakuje gwarancji przestrzegania unijnych wymogów dotyczących stosowania leków weterynaryjnych przez całe życie zwierząt.