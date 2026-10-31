Braun odczytał pismo na manifestacji. Policja dementuje

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Komenda Główna Policji zdementowała informacje sugerujące, że zarządzona mobilizacja funkcjonariuszy była związana z manifestacją przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak przekazano, polecenie utrzymania pełnej gotowości w dniach od 2 do 8 listopada dotyczy zagrożeń aktami sabotażu i dywersji.

Nadinsp. Tomasz Michułka polecił 29 października utrzymanie przez służby „pełnej gotowości do natychmiastowego wyjazdu” w dniach od 2 do 8 listopada.

Pismo odczytywał podczas piątkowej manifestacji przed TK lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Komenda Główna Policji odniosła się do pisma.

„Z całą stanowczością dementujemy informację, która powołuje się na pismo z dnia 29 października br. (...) i sugeruje wykorzystanie funkcjonariuszy do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym” – podkreślono.

Kaczyński i Braun ramię w ramię pod Trybunałem. Nocne zdjęcie, zmiana frontu? „Randomowe selfie spod TK” - tak zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podpisał Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Politycy uczestniczyli w nocnym zgromadzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej…

KGP wyjaśniła, że zarządzenie nie miało związku z wydarzeniami przed siedzibą Trybunału. „Pismo mówiące o pełnej gotowości policjantów w dniach od 2 do 8 listopada br. jest związane z aktualnymi zagrożeniami związanymi z aktami sabotażu i dywersji” – zaznaczono.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…

Manifestacja przed Trybunałem

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa manifestacja. Wśród uczestników są m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, była prezes TK Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski.

W piątek wieczorem na stronie TK opublikowano informację o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Z informacji przekazanych PAP wynika, że kierowanie TK objęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mająca najdłuższy staż sędziowski.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W Pałacu Prezydenckim spotkał się z Bogdanem Święczkowskim oraz I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.