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Braun odczytał pismo na manifestacji. Policja dementuje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 października (00:38)

Komenda Główna Policji zdementowała informacje sugerujące, że zarządzona mobilizacja funkcjonariuszy była związana z manifestacją przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak przekazano, polecenie utrzymania pełnej gotowości w dniach od 2 do 8 listopada dotyczy zagrożeń aktami sabotażu i dywersji.

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Braun odczytał pismo na manifestacji. Policja dementuje
Grzegorz Braun pod TK (fot. Marcin Obara) /PAP

Nadinsp. Tomasz Michułka polecił 29 października utrzymanie przez służby „pełnej gotowości do natychmiastowego wyjazdu” w dniach od 2 do 8 listopada.

Pismo odczytywał podczas piątkowej manifestacji przed TK lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Komenda Główna Policji odniosła się do pisma.

Z całą stanowczością dementujemy informację, która powołuje się na pismo z dnia 29 października br. (...) i sugeruje wykorzystanie funkcjonariuszy do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym” – podkreślono.

KGP wyjaśniła, że zarządzenie nie miało związku z wydarzeniami przed siedzibą Trybunału. „Pismo mówiące o pełnej gotowości policjantów w dniach od 2 do 8 listopada br. jest związane z aktualnymi zagrożeniami związanymi z aktami sabotażu i dywersji” – zaznaczono.

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Manifestacja przed Trybunałem

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa manifestacja. Wśród uczestników są m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, była prezes TK Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski.

W piątek wieczorem na stronie TK opublikowano informację o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Z informacji przekazanych PAP wynika, że kierowanie TK objęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mająca najdłuższy staż sędziowski.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W Pałacu Prezydenckim spotkał się z Bogdanem Święczkowskim oraz I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja Trybunał Konstytucyjny

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