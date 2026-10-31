Braun odczytał pismo na manifestacji. Policja dementuje

Nadinsp. Tomasz Michułka polecił 29 października utrzymanie przez służby „pełnej gotowości do natychmiastowego wyjazdu” w dniach od 2 do 8 listopada.
Pismo odczytywał podczas piątkowej manifestacji przed TK lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.
W komunikacie opublikowanym na platformie X Komenda Główna Policji odniosła się do pisma.
„Z całą stanowczością dementujemy informację, która powołuje się na pismo z dnia 29 października br. (...) i sugeruje wykorzystanie funkcjonariuszy do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym” – podkreślono.
KGP wyjaśniła, że zarządzenie nie miało związku z wydarzeniami przed siedzibą Trybunału. „Pismo mówiące o pełnej gotowości policjantów w dniach od 2 do 8 listopada br. jest związane z aktualnymi zagrożeniami związanymi z aktami sabotażu i dywersji” – zaznaczono.
Manifestacja przed Trybunałem
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa manifestacja. Wśród uczestników są m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, była prezes TK Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski.
W piątek wieczorem na stronie TK opublikowano informację o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Z informacji przekazanych PAP wynika, że kierowanie TK objęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mająca najdłuższy staż sędziowski.
Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W Pałacu Prezydenckim spotkał się z Bogdanem Święczkowskim oraz I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.