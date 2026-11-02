Boże Narodzenie i Sylwester wypadają w kalendarzu wyjątkowo korzystnie. Jak wydłużyć wolne?

RMF24

Święta Bożego Narodzenia 2026 roku zapowiadają się wyjątkowo korzystnie dla wszystkich spragnionych odpoczynku. Niektórzy Polacy będą mogli cieszyć się aż pięcioma dniami wolnymi z rzędu. Długi weekend świąteczny to jednak nie wszystko – w kalendarzu już widać, że układ dni wolnych może ułatwić organizację równie długiego wypoczynku podczas sylwestra i Nowego Roku.

W 2026 roku Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) wypada w czwartek i podobnie jak w poprzednich latach jest ustawowo wolna od pracy. Pierwszy dzień świąt (25 grudnia) to piątek, natomiast drugi (26 grudnia) to sobota, co dla wielu pracowników oznacza dodatkowe dni do odebrania. Niedziela (27 grudnia) kontynuuje świąteczną przerwę, a w poniedziałek (28 grudnia) – decyzją premiera – członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Oznacza to, że dla wielu osób Boże Narodzenie 2026 zamieni się w prawdziwy, pięciodniowy maraton odpoczynku: od czwartku 24 grudnia aż do poniedziałku 28 grudnia włącznie.

Kto skorzysta na długim weekendzie?

Na decyzji premiera skorzystają przede wszystkim pracownicy administracji rządowej, ministerstw czy urzędów, bo dla nich 28 grudnia będzie dniem wolnym z urzędu. Co z resztą pracowników?

Kodeks pracy gwarantuje wszystkim zatrudnionym od poniedziałku do piątku prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. To pracodawca jednak decyduje, kiedy ten dzień zostanie udzielony – nie musi być to poniedziałek 28 grudnia, lecz dowolny dzień w trwającym okresie rozliczeniowym. Warto więc już teraz porozmawiać z przełożonym i spróbować zawalczyć o wolne dokładnie w ten dzień.

Uwaga: osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) oraz samozatrudnieni na B2B nie mogą liczyć na ten przywilej. Wyjątkiem są też pracownicy zmianowi i pracujący w soboty – u nich święto wypadające w dzień pracujący nie gwarantuje dodatkowego dnia do odbioru.

Sylwester 2026 – kiedy kolejny długi weekend?

Po tak długim bożonarodzeniowym wypoczynku wiele osób może zaplanować kolejny, tym razem sylwestrowo-noworoczny.

W 2026 roku Sylwester przypada w czwartek. Dzień później, czyli 1 stycznia 2027 roku (Nowy Rok), świętujemy w piątek. Wystarczy więc wziąć urlop 31 grudnia, żeby cieszyć się czterema dniami odpoczynku z rzędu – od czwartku do niedzieli.

To nie koniec dobrych wiadomości! 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, przypada w środę. Jeśli dodatkowo zdecydujemy się na wolne w poniedziałek i wtorek (4–5 stycznia), to zyskamy aż 6 dni wolnych z rzędu.