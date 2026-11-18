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W tym roku układ kalendarza sprzyja pracownikom. Dla niektóry święta Bożego Narodzenia mogą oznaczać aż pięć dni wolnego z rzędu bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Na sporo wolnego mogą liczyć też uczniowie.

Wyjątkowy układ świąt w 2026 roku

Boże Narodzenie w 2026 roku zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla osób zatrudnionych na etacie. Wszystko za sprawą kalendarza, który pozwoli na wydłużony odpoczynek bez konieczności składania wniosku urlopowego. Wigilia, czyli 24 grudnia, przypada w czwartek i – co istotne – jest od 2025 roku dniem ustawowo wolnym od pracy. Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, wypada w piątek, a drugi dzień świąt, 26 grudnia, przypada na sobotę.

To właśnie sobotnie święto otwiera drogę do dodatkowego dnia wolnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. W efekcie dla wielu pracowników świąteczny odpoczynek może potrwać od czwartku 24 grudnia aż do poniedziałku 28 grudnia.

Dodatkowy dzień wolny: Jak to działa?

Przepisy jasno określają, że święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć w zamian inny dzień wolny. W przypadku korpusu służby cywilnej sprawa jest już przesądzona – Prezes Rady Ministrów zarządził, że wolne za sobotę 26 grudnia przypadnie w poniedziałek 28 grudnia. Oznacza to, że urzędnicy oraz pracownicy administracji rządowej będą mogli cieszyć się pięciodniowym weekendem świątecznym.

W firmach prywatnych sytuacja jest nieco inna. Tutaj to pracodawca decyduje, w którym dniu pracownicy odbiorą wolne za święto przypadające w sobotę. Może to być poniedziałek 28 grudnia, ale równie dobrze inny dzień w grudniu, np. środa 23 grudnia. Pracownicy mogą zgłaszać swoje preferencje, jednak ostateczna decyzja należy do pracodawcy i musi być zgodna z obowiązującym okresem rozliczeniowym.

Kto skorzysta z długiego weekendu?

Na dodatkowy dzień wolny mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, dla których sobota jest dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy. To najczęściej pracownicy biurowi oraz osoby pracujące w systemie od poniedziałku do piątku.

Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy skorzystają z tej możliwości. Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnionym realizującym usługi na kontraktach B2B. Również pracownicy zmianowi, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, nie zawsze będą mogli odebrać dodatkowe wolne – wszystko zależy od harmonogramu pracy w danym zakładzie.

Ile potrwają ferie świąteczne 2026/2027 w szkołach?

Na jeszcze więcej wolnego mogą liczyć uczniowie i nauczyciele. Zgodnie kalendarzem roku szkolnego 2026/2027 przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przerwa świąteczna rozpocznie się już w środę 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Tu jednak również znaczenie ma kalendarz. Uczniowie oczywiście nie pójdą do szkoły w Nowy Rok, który wypada w piątek. To oznacza, że de facto do szkół wrócą dopiero 4 stycznia 2027 r. W wyjątkowych sytuacjach dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 i 5 stycznia. Gdyby w jakiejś placówce zapadła taka decyzja, to uczniowie wróciliby do nauki po święcie Trzech Króli, czyli 7 stycznia.

Przerwa świąteczna 2026/2027: Ile dni wolnego w Czechach, Niemczech i na Słowacji?

Długi odpoczynek od szkoły będą mieli też nasi sąsiedzi. W Czechach, jak wynika z informacji przedstawionych na stronach Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego, przerwa świąteczna będzie trwała od 23 grudnia do 4 stycznia. Na Słowacji, zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji, Badań, Rozwoju i Młodzieży Republiki Słowackiej, wolne od zajęć lekcyjnych będą dni od 23 grudnia do 7 stycznia 2027 r. W Niemczech sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo długości ferii świątecznych i ich termin zależy od landu. W skrajnych przypadkach może potrwać od 23 grudnia do 9 stycznia.

Ferie zimowe 2027. Terminy dla województw

Po przerwie świątecznej polscy uczniowie w niektórych regionach zaliczą naprawdę krótki powrót do nauki. Już 18 stycznia ferie zimowe rozpoczną uczący się w województwach: podkarpackim, podlaskim, dolnośląskim, łódzkim, śląskim i opolskim. 1 lutego 2027 na wypoczynek ruszą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. W ostatnim terminie, 15 lutego, ferie rozpoczną uczniowie ze szkół z lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.