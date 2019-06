Gościem Popołudniowej rozmowy RMF FM będzie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.

Bogdan Zdrojewski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Maciej Kulczyński / PAP

Polityka PO zapytamy m.in. o sposób na wygraną w nadchodzących wyborach do parlamentu, o kandydata opozycji na prezydenta i o to, co Platforma Obywatelska ma do zaproponowania Polakom.

Byłego szefa sejmowej komisji obrony zapytamy również o zakupy amerykańskiego uzbrojenia dla polskiej armii.

Zapraszamy na rmf24.pl oraz do poralu Interia.pl o 18:02.



Wideo youtube