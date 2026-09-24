Bogdan Święczkowski kontratakuje. Trójce sędziów grożą zarzuty

RMF24

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie, które może się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów TK. Chodzi o Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyrę.

Z komunikatu na stronie Trybunału wynika, że postępowanie wszczęto po wniosku jednego z sędziów. Dotyczy m.in. „złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK”.

Ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny. Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu - informuje Trybunał Konstytucyjny.

Wczoraj prokuratura postawiła zarzuty szefowej Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga osób wybranych na sędziów TK.

Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Nie zostali tymczasowo aresztowani.

Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami Szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała dziś zarzuty. „Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - czytamy w ostrym oświadczeniu opublikowanym…

Cześć sędziów ślubowała u prezydenta, a część w Sali Kolumnowej Sejmu

W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. Dotychczas jednak do orzekania dopuszczonych zostało dwoje z nich - sędziowie Bentkowska i Szostek, od których prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie.

Pozostałych czworo sędziów z tej grupy nie zostało dopuszczonych do orzekania. 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Następnie przekazali pisemne roty ślubowań w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Nie objęli jednak urzędów w TK, ponieważ prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wskazał, iż wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta". Sytuacja tych czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

W czerwcu na sędziego TK został wybrany Sławomir Patyra, od którego prezydent odebrał pod koniec lipca ślubowanie. Sędzia oświadczył jednak, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

W sierpniu na sędziego TK wybrany został były minister rządu Donalda Tuska Maciej Berek. Także on nie złożył jeszcze ślubowania.