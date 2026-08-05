Bogate złoża gazu i ropy na Bałtyku. Niemieccy ekolodzy mówią "nie”

RMF24

Odkrycie bogatych złóż ropy i gazu na Bałtyku wywołało entuzjazm, ale też i spory. Niemieckie organizacje ekologiczne zebrały już 88 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko wydobyciu surowców w pobliżu Świnoujścia. Sprawa ma trafić we wrześniu do Komisji Europejskiej.

W lipcu ubiegłego roku spółka Central European Petroleum (CEP) ogłosiła odkrycie potężnych złóż ropy i gazu na Bałtyku, w rejonie wyspy Uznam, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Złoże Wolin East może zawierać 22 mln ton ropy naftowej oraz 5 mld metrów sześciennych gazu o jakości handlowej.

Według ekspertów, to jedno z najważniejszych odkryć ostatnich lat, które może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednak już w ubiegłym roku pojawiły się głosy ostrzegające przed ryzykiem dla środowiska i turystyki w regionie.

Sprzeciw niemieckich ekologów

Odkrycie złóż natychmiast wzbudziło niepokój niemieckich organizacji ekologicznych. Stowarzyszenie Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) oraz inne organizacje, takie jak DUH, WWF czy Lebensraum Vorpommern, utworzyły sojusz, by powstrzymać inwestycję. Argumentują, że Bałtyk to już mocno obciążony ekosystem, a rozpoczęcie wydobycia niesie ryzyko hałasu podwodnego, zanieczyszczeń i wycieków ropy - wskazuje Business Insider.

Corinna Cwielag z BUND podkreśla, że obszar planowanego wydobycia znajduje się zaledwie 200 metrów od europejskich morskich obszarów chronionych.

Po Morzu Północnym Morze Bałtyckie nie może stać się parkiem surowcowym dla przemysłu paliw kopalnych. Miałoby to katastrofalne skutki dla klimatu, środowiska i turystyki – ostrzega Sasha Muller-Kraenner z DUH.

88 tysięcy podpisów i petycja do Brukseli

Niemieccy ekolodzy nie zamierzają się poddać. Do września planują przekazać Komisji Europejskiej petycję z 88 tysiącami podpisów mieszkańców krajów nadbałtyckich. Sojusz zapowiada także gotowość do podjęcia kroków prawnych, jeśli wydobycie miałoby ruszyć.

Dla Polski odkrycie złóż to szansa na zwiększenie niezależności energetycznej i wzmocnienie pozycji na rynku surowców. Jednak władze Świnoujścia i lokalne społeczności również zwracają uwagę na konieczność zachowania walorów turystycznych i ochrony środowiska.